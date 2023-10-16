У Південній Кореї розпочали ходові випробування першого есмінця класу "Седжон Великий" (відео)

Експерти зазначили, що новий есмінець матиме передові системи протиракетної оборони. А як ударне озброєння розробляється вітчизняна установка для ракет Hyunmoo-IV-2.

Головний корабель південнокорейської програми KDX III Batch II есмінець типу Aegis, Jeongjo the Great (Чонджо Великий), був спущений на воду в липні минулого року. Після понад року мовчання з боку ВМС Південної Кореї стало відомо, що есмінець "Чонджо Великий" з початку жовтня 2023 року проходить випробування. Про це 16 жовтня повідомили британські оглядачі Naval News.

Загалом корейські військові планують поставити на озброєння три есмінці класу Jeongjo the Great, а головний корабель передадуть ВМС країни в листопаді 2024 року.

"Будучи найважливішою частиною системи протиповітряної та протиракетної оборони Кореї (KAMD), есмінці Aegis класу "Чонджо Великий" матимуть можливості протиракетної оборони", — ідеться в публікації.

Що відомо про нові есмінці

Фактично есмінці класу Jeongjo the Great стануть найважливішою частиною системи протиповітряної та протиракетної оборони Кореї і матимуть відповідні можливості.

На опублікованому відео помітно, що корабель повністю озброєний системами вертикального пуску ракет VLS, проте південнокорейська система (KVLS-II) все ще перебуває на стадії розробки. Есмінець оснащений новітньою бойовою системою Aegis Baseline 9.C2 "KII", яка має поліпшені характеристики і дає змогу використовувати ракети SM-6 і SM-3 компанії Raytheon.

Зазначається, що кораблі також матимуть можливість завдавати ударів за допомогою ракет майбутніх установок KVLS-II. Це далекобійні ракети морського базування з робочою назвою Hyunmoo-IV-2.

Крім того, бойову систему есмінця Aegis поліпшено за допомогою інфрачервоних систем виявлення (IRST) і електрооптичної навігаційної системи стеження (EOTS). Вони, зокрема, дають змогу підвищити ефективність виявлення підводних човнів більш ніж удвічі, порівняно з попередником — есмінцем Aegis класу "Седжон Великий".

Раніше повідомлялося, що на військовому параді в столиці Південної Кореї було помічено невеликий безпілотник із літаючим крилом. Точні характеристики дрона залишаються невідомими, проте експерти припускають, що дрон може вести радіоелектронну боротьбу або завдавати кінетичних ударів.