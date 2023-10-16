"Служив з ним в підрозділі": в мережу "злили" дані про брата Єрмака, призначене розслідування

Боєць ТРО оприлюднив копію наказу про зарахування на службу Дениса Єрмака і заявив, що той прийшов воювати, коли окупантів вже майже вигнали з Київської області.

В мережу потрапили дані про службу молодшого брата голови Офісу президента України Андрія Єрмака Дениса в лавах ТРО, яка боронила Київ. Їх оприлюднив ексбоєць ТРО, ветеран війни Олег Симороз, а за кілька днів він проінформував, що по ньому призначено розслідування щодо факту публікації особистих даних військовослужбовця.

"Вгадайте, по кому призначено розслідування? По мені. За опубліковану інформацію про брата Єрмака, який служив зі мною в одному батальйоні", — написав він в своєму твітері.

3 дні тому Олег Симороз "відреагував" на публікацію в ЗМІ з коментарем начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, який розповів, що брат Андрія Єрмака дійсно боронив Київ. Симороз вирішив розмістити в себе на сторінці публікацію про те, як він служив з Денисом Єрмаком в одному підрозділі і виклав копію наказу про його зарахування на військову службу.

"Так сталося, що юридично по штату ми служили з братом Андрія Єрмака в одному батальйоні. Він був не переведений в мою частину, а саме направлений з військомату. Хтось може сказати, що, можливо він воював і до того, але не офіційно, бо мовляв складно було документи оформити, проте особисто я не вірю в таку версію. Адже для брата всесильного Єрмака це було б абсолютно не проблемою. Тому або це взагалі вигадка, або його навмисно не проводили по документам, поки ЗСУ не вибили загарбників з-під Києва, щоб підстрахуватися на випадок наказу взяти участь в справжніх бойових діях, а не просто якомусь піарі", — стверджує Симороз.

Натомість Андрій Єрмак ще 25 лютого розмістив пост в своїму пабліку і повідомив, що його брат служить в бригаді ТРО снайпером.

У мережі публікацію особистих даних українських захисників, чиїми б родичами вони не були, вважають неприпустимим. Про це пишуть у Telegram-каналі "Кордон 91", який ведуть представники Сил оборони.

"Нас взагалі напрягло, що з 112 бригади ТрО протекло. Виходить, що ось так просто взяти і опублікувати особисті дані військового, або злити їх, цілком нормальна практика? Вважаємо, що це — зашквар. І потрібно на рівні командування ТрО розібратися з командуванням бригади, як так виходить, що особисті дані спокійно розміщуються чуваком в соцмережах, який хоч і воював, але взагалі не бачить в цьому проблеми і вважає, що він красавчік", — йдеться в повідомленні.

Фото: Денис Єрмак на службі

Нагадаємо, що під Херсоном ЗСУ спинили спробу висадки ворожої ДРГ на островах. Українські захисники завдали удару по окупантах. В результаті — "мінус" троє росіян + "знищене відро".

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