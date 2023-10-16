Ракет на зиму вистачить: ЗМІ підрахували кількість ракет РФ для ударів по Україні (інфографіка)

Підрахунки ЗМІ показали, що Росія за пів року виробила близько 600 ракет різних видів і усі запустила по Україні. Тому для наступних обстрілів нових ракет немає, але є запаси в арсеналах.

В ніч з 15 на 16 жовтня ЗС РФ запустили по Україні близько 18 снарядів різних типів. Зокрема, застосували одну балістичну ракету "Іскандер-М", п'ять авіаракет та 12 дронів-камікадзе "Шахед". Речник Повітряного командування Юрій Ігнат вказав, що нинішні обстріли відчутно слабші і ворог накопичує сили для майбутніх ударів. У ЗМІ підрахували виробничі потужності російського військово-промислового комплексу і встановили, чи є можливість у Кремля зібрати велику кількість ракет для осінньо-зимового періоду. Деталі розрахунків викладені на порталі Defence Express.

Під час розрахунків автори порталу послуговувались кількома джерелами. Зокрема, використали повідомлення ПС ЗСУ про орієнтовну кількість запущених та збитих російських ракет. Після цього отримані дані порівняли з виробничими потужностями ВПК Росії — про це розповідали представники ГУР Міноборони.

В підсумку з'ясували, що ЗС РФ мають мінімальні запаси далекобійних ракет Х-101, Х-555, Х-55, "Калібр", Р-500: ідеться лише про запаси, накопичені у жовтні. Однак загроза масованих ударів все ще лишається. Україні загрожують інші типи озброєння, яким володіють росіяни, пояснили розслідувачі.

Ракети РФ: деталі

Останній весняний масований удар РФ відбувся у березні 2023 року, вказали автори порталу. Після цього була місячна пауза і обстріли відновились у травні. В цілому з травня по вересень росіяни випустили по Україні 586 ракет, з них Х-101, Х-555, Х-55 — 429 одиниць, "Калібрів" — 130 од., Р-500 — 27 од.

Кількість ракет, якими РФ била по Україні з травня по вересень 2023 року Фото: Defence Express

Інформація ГУР Міноборони свідчить, що російська промисловість з березня по червень могла випустити 280 ракет (ідеться про "Калібри", Х-101 та Р-500), а з липня по вересень — 300 ракет. Якщо додати ці числа, то виходить, що російське командування запустило по Україні ті ж ракети, які виробило.

"РФ використовувала у весняно-літній період ракети з серійними номерами, які відповідають часу виробництва у другому та третьому кварталі", — аргументують розслідувачі свій висновок щодо темпів випуску та використання ракет.

Отже, резюмують дослідники, у РФ не було можливості зібрати особливу загрозливу кількість ракет різних типів для обстрілів України. Наразі єдині накопичення — те, що випустили у жовтні. Однак варто пам'ятати, що в арсеналах Кремля є й інші снаряди: балістичні ракети, авіаракети ракети Х-22 та Х-59, протикорабельні ракети "Онікс".

Зазначимо, під час нічного обстрілу 16 жовтня росіяни намагались пошкодити два українських аеродроми — під Миргородом у Полтавській області та під Старокостянтиновом у Хмельницькій області. При цьому для ударів по Полтавщині використали відразу три види зброї: і "Шахеди", і балістику, і авіаракети. Повітряні Сили відзвітували про часткові успіхи сил ППО, однак удар балістичної ракети все ж стався — голова Полтавської ОВА розповів про 50 пошкоджених будинків.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що ударів РФ по території країни стане більше. На думку очільника держави, ворога цікавитимуть об'єкти енергетичної інфраструктури. З позицією президента погоджується голова ГУР Міноборони Кирило Буданов: заявив, що чекає взимку блекаутів.