Війна в Ізраїлі: Нетаньягу сказав Путіну, що не зупинить наступ ЦАХАЛу, — ЗМІ

Повідомляється, що прем'єр-міністр Ізраїлю сказав главі Кремля, що його країну атакували підлі та жорстокі вбивці, а тому відповість рішуче.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним. Ізраїльський політик сказав главі Кремля, що не зупинить операцію ЦАХАЛу в секторі Гази, доки ХАМАС не буде повністю знищено. Про це пише ізраїльське видання Haaretz.

"Нетаньяху сказав Путіну, що Ізраїль зазнав нападу з боку підлих і жорстоких убивць, і відповів — рішуче і згуртовано — почавши війну проти ХАМАСу", — повідомили журналісти з посиланням на Офіс прем'єр-міністра.

За словами Нетаньяху, ЦАХАЛ має ліквідувати політичну верхівку ХАМАСу, а також знищити його військовий потенціал.

У прес-службі Кремля також повідомили про те, що президент Росії поговорив із прем'єром Ізраїлю. У РФ заявили, що Путін висловив "співчуття рідним і близьким загиблих ізраїльтян, наголосив на рішучому неприйнятті та засудженні будь-яких дій, жертвами яких стає цивільне населення".

Повідомляється, що Путін заявив, що РФ нібито робитиме все, щоб конфлікт Ізраїлю з терористами ХАМАСу завершився дипломатичним шляхом.

Як зазначило видання Times of Israel, Путін вкрай критично говорив про Єрусалим у своїх заявах після нападу терористів ХАМАСу 7 жовтня, навіть проводячи неявні порівняння між Ізраїлем і нацистською армією Третього рейху часів Другої світової війни.

Також 16 жовтня повідомлялося, що США розглядають можливість відправити війська на війну в Ізраїль. За словами представника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі, військові мають у своєму розпорядженні деяку інформацію щодо місцезнаходження заручників, яких утримують у Секторі Гази.