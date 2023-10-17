"Муркотіння Леопарда": бійці ЗСУ розповіли, як німецькі танки б'ють російських окупантів

За словами військовослужбовців, німецькі танки значно тихіші, ними легше керувати. Також у них хороша броня, а тому навіть при наїзді на міну в екіпажу більше шансів вижити.

Німецькі танки Leopard значно тихіші за радянські, а тому на них можна набагато ближче підібратися до ворога. Про це розповіли військовослужбовці 21-ї окремої мотострілецької бригади ЗСУ виданню The Telegraph.

Повідомляється, що двигун танка Leopard не набагато гучніший за двигун дизельного фургона. А ось старі танки створюють багато шуму, їх можна почути за 2-3 кілометри.

"Ми змогли відійти приблизно на 200 метрів від російських позицій, перш ніж атакувати", — сказав військовослужбовець на ім'я Віталій.

Журналісти зазначили, що "тихе муркотіння" німецького танка — лише одна з переваг. Віталій і його підлеглі отримали свої Leopard після навчання за стандартами НАТО в Європі. Програма підготовки була скорочена до кількох тижнів.

"Я раніше водив танки, а мої товариші — ні. Думаю, наставники були дуже вражені тим, що ми за цей час навчилися ними користуватися", — сказав Віталій.

За його словами, загалом Leopard — це набагато кращий танк, ніж старі радянські. Ним легше керувати, у нього дуже хороша броня. При наїзді такої машини на міну або пошкодженні її з протитанкової зброї в екіпажу набагато більше шансів вижити.

"Якби у мене був вибір, я б завжди вважав за краще використовувати Leopard зараз, а не старі танки, які у нас були раніше", — сказав Віталій.

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