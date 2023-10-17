Росіяни атакували Одеську область безпілотниками: місцеві жителі чули вибухи

Повідомляють, що дрони попрямували в Білгород-Дністровський район області, а потім полетіли в бік Одеси.

У ніч на 17 жовтня російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер у себе в Telegram.

Зазначимо, що про початок тривоги в Одеській області у зв'язку з дронами спершу оголосили Повітряні сили ЗСУ о 02:18. Потім о 02:22 цю інформацію підтвердили в ОВА.

За словами Кіпера, дрони попрямували в Білгород-Дністровський район області. Також попросив не знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони.

"Жителі Білгород-Дністровського району, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — написав Кіпер.

Опісля він також попередив жителів Одеси та передмість про небезпеку.

О 02:51 моніторинговий канал "Миколаївський Ванек" написав про роботу ППО.

"Одеса — буде гучно! Не підходьте до вікон, будь ласка... хлопці працюють", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що водночас Повітряні сили також оголошували про ракетну небезпеку для Харківської, Луганської та Донецької областей. А після — для Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської та Дніпропетровської.

Про відбій повітряної тривоги в усіх областях оголосили о 03:39 ночі.

Нагадаємо, що ЗМІ підрахували кількість ракет РФ для ударів по Україні. Підрахунки показали, що Росія за пів року виробила близько 600 ракет різних видів і всі запустила по Україні. Тому для майбутніх обстрілів нових ракет немає, але є запаси в арсеналах.

Також 16 жовтня в Мінінфраструктури назвали терміни встановлення захисту на ключові підстанції. За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, для якнайшвидшого спорудження захисних конструкцій на основних 22 енергооб'єктах робиться "все можливе".