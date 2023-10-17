Storm Shadow та SCALP в Україні вже півроку: аналітики підсумували удари по ЗС РФ

Крилаті ракети Великої Британії та Франції застосовуються приблизно один раз на 2-3 тижні, але досі залишається загадкою, як програмують боєприпаси для наведення на ціль, та яким чином радянський Су-24 став їхнім носієм.

Велика Британія, а потім і Франція передали Україні крилаті ракети Storm Shadow/SCAPL-EG для ударів в глибину по російських військових обʼєктах. Польський ресурс Defence 24 підбиває перші підсумки застосування через 6 місяців.

Завдяки інтеграції крилатих ракет на радянські бомбардувальники Су-24МР Україна отримала можливість завдавати ударів з безпечної відстані від лінії фронту. Автори видання заявляють, що запуск ракет відбувається в 100-200 км від бойових дій.

Наразі доволі мало відомо про те, як інтегрували ракети на радянські літаки. Є інформація, що використався блок підвіски зі списаних літаків Tornado IDS, але ще більше питань про електронну інтеграцію, яким чином програмують в ракету ціль для ураження.

Вперше про Storm Shadow в арсеналі ЗСУ стало відомо у травні, коли був атакований військовий обʼєкт окупантів в Луганській області. Разом з ракетами застосовувались обманки ADM-160B MALD. За місяці застосування російські удари по аеродрому в Старокостянтинові, ймовірно, не стали критичними для Су-24МР та продовження ударів крилатими ракетами.

Франція додала власні SCALP-EG приблизно в серпні. Президент України Володимир Зеленський під час святкування Дня Повітряних розписався на одній зі SCALP-EG, яку було підвішено на крилі Су-24.

У РФ стверджують, що вони збивають Storm Shadow та SCALP-EG. Зокрема під час удару по базі Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі ворог заявляв, що летіло 10 ракет, з яких 7 збили. Проте автори вказують два моменти: Міноборони РФ не є достовірним джерелом, а Україна могла застосувати ракети-імітатори.

Загалом за підрахунком з відкритих джерел, Україна запускає ракети з частотою раз на 2-3 тижні. Цифри є лише приблизними, бо не все може зʼявлятись у відкритому доступі.

Нагадаємо, 5 жовтня ЗМІ писали, що ЗСУ знищили 5 штабів, 7 командних пунктів та один пункт управління ЗС РФ ракетами Storm Shadow та GMLRS.

27 вересня у МЗС РФ звинуватили США та Велику Британію в підготовці українських ударів по Криму.