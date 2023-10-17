На кону мільярдні контракти: як зміниться польська армія після парламентських виборів

Варшава має відштовхуватись від того, що зараз в Україні відбувається велика війна, і якщо Київ не встоїть, то бюджету в 5% ВВП може не вистачити. Аналітики вважають, що армію продовжать розбудовувати.

Польща в межах великої програми модернізації та розширення має велику кількість викликів. Новий уряд матиме визначити майбутнє фінансування, яке має сягнути 4-5% від ВВП. Про це повідомляє польський Defence 24.

Результати парламентських виборів показують, що перше місце має партія "Право і справедливість", яка і була при владі. За ними йде "Громадянська коаліція" та "Третій Шлях" з "Лівими". Три опозиційні партії, найімовірніше сформують коаліцію й уряд. Відтак постає питання, що буде далі з фінансуванням армії. Мінфін показав, що у бюджет передбачили не тільки 3% ВВП, але й значні позики на потреби Фонду підтримку Війська Польського.

Зараз Фонд має 10 мільярдів доларів злотих, у 2023-2024 роки планується збільшити борг ще на 30-40 млрд, а у 2025-2027 роках ще на 70-80 млрд злотих. Для цього випускають облігації та дотують бюджет. У виданні зазначають, що лише під час останньої виставки озброєнь MSPO було підписано контрактів на понад 100 млрд злотих, а далі ще величезні контракти з Південною Кореєю, США та польською оборонкою. Вартість контрактів перевалюють за 100 млрд злотих.

Саме через те, що багато контрактів ще не завершені, у Фонду підтримки армії й запланована така велика заборгованість. Значна частина придбань в армію — це кредити. Автори вважають, що варіант зриву програми модернізації можна вважати дуже малоймовірним. Повномасштабна війна в Україні та інші геополітичні загрози не дозволять економити на армії. До того ж частина контрактів вже підписана й не залежить від виборів.

Питання полягає в тому, чи будуть давати нові позики для Фонду підтримки. Якщо "Право і справедливість" прийде до влади після виборів, вона, ймовірно, захоче продовжувати свій нинішній курс. Питання в тому, якою буде на це реакція фінансових ринків, особливо якщо нині керівна партія буде змушена створити уряд меншості.

Якщо переможе опозиція

Якщо уряд сформує опозиція, то побоювань щодо модернізації армії теж майже немає. Колишній голова Міноборони Томаш Семоняк на чолі опозиції каже, що скорочення витрат на оборону не буде. Проте Фонд підтримки Війська Польська може не мати таких кредитів. Треба буде провести аудит, і можливо, обмежити обсяг запланованих контрактів. Може зменшитись кількість закордонних контрактів.

Ключовий виклик для Польщі — це війна в Україні. Попри поразки РФ, вони не відступають від планів й постійно розширяють фінансування армії. Якщо Україна програє війну, а РФ продовжить інтеграцію у свої клішні Білорусь, то 5% від ВВП може бути недостатнім для фінансування армії. Тому це потрібно враховувати в першу чергу, пишуть аналітики.

Нагадаємо, 9 жовтня Польща відібрала у посольства РФ територію і віддала своїм військовим.

3 жовтня Польща відремонтувала перші танки Leopard 2A4 для ЗСУ, які були ушкоджені під час бойових дій.