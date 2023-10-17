"Служити будуть всі": у ЗСУ відреагували на заяву про посилення мобілізації

Керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, що посилення контролю над військовозобовʼязаними, про яке раніше заявила заступниця Міноборони Наталія Калмикова, необхідне для унормування питань обліку.

Військовозобов'язаних українців призовного віку закликають особисто прийти до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК та СП) передусім для того, аби оновити свої дані. Про це повідомив керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та оновити свої облікові дані", — наголошує Фітьо.

За його словами, це потрібно для того, щоб держава мала реальну картину та актуальні дані про громадян, які здатні виконувати військовий обов'язок у разі потреби.

Окрім того, Фітьо прокоментував слова заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, котра 13 жовтня заявила, що "краще прийти самому і знайти той підрозділ, у якому хочеш служити й мобілізуватися". Він наголосив, що вона сказала про це в контексті необхідності унормувати питання обліку.

Також керівник служби зв’язків з громадськістю Сухопутних військ нагадав, що наразі мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які можуть за станом здоров'я проходити службу. Він наголосив, що обов'язок захищати свою країну прописаний в Конституції.

"Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, використовувати правильно", — каже Фітьо.

Заява Міноборони України про мобілізацію

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону раніше заявила, що держава посилюватиме контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації.

За словами Калмикової, рішення чоловіка з'явитися в ТЦК — питання цінностей і усвідомлення того, що кожен зобов'язаний захищати свою країну. За її словами, найкращим рішенням буде власна ініціатива.

При цьому вона зазначила, що навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, держава зможе її бачити.

За словами заступниця міністра оборони, вже підготовлено пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних.

Калмикова зазначила, що нині сотні тисяч громадян України намагаються уникнути мобілізації, тому розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання.

Нагадаємо, стало відомо, чи призиватимуть на фронт чоловіків, старших за 60 років, За даними юристки Марії Левченко, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10084, у якому передбачено можливість продовжити службу за власним бажанням.