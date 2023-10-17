"Знайдено уламки": удар по Бердянську завдали касетними ATACMS, — OSINT-аналітик (фото)

На аеродромі в окупованому місті Запорізької області, ймовірно, знайдені уламки касетної частини М74 від ракети ATACMS, зазначає аналітик.

В ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Був атакований аеродром, який використовували ЗС РФ. Тепер в російських телеграм-каналах публікують фото касетної частини М74 від ракети ATACMS. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Mortis Æterna / OSINT-війна солов'їною".

Уламок суббоєприпаса М74, що спрацював

Серед російських джерел, які опублікували фото з можливими уламками касетного суббоєприпасу від ракети ATACMS, був, зокрема, і паблік "Воєнний осведомитель".

Зазначимо, росіяни скаржилися, що в ніч з 16 на 17 жовтня Сили оборони України завдали ударів по їх аеродромах в Бердянську та Луганську. Пізніше Сили спецоперацій (ССО) ЗСУ повідомили, що в результаті атак було уражено одразу 9 гелікоптерів, склад боєприпасів та інші обʼєкти.

Що відомо про ATACMS з касетною бойовою частиною

Сполучені Штати мають декілька типів ракет ATACMS. Серед них є 4 типи з касетною бойовою частиною:

Block I;

Block IA;

Block II;

Block IIA.

Типи касетних бойових частин ATACMS

У перших двох варіантах використовуються суббоєприпаси М74. Якщо порівняти бойову частину на фото ворога, та з візуалізацією ATACMS, то візуально вони схожі. Одна така ракета має 250-300 суббоєприпасів. Її максимальна дальність складає 300 км.

Фотографія окупантів з місця прильоту у Бердянську Фото суббоєприпасу М74 в каталозі

Особливістю касетного боєприпасу є те, що на фінальному етапі польоту основна ракета випускає десятки суббоєприпасів для збільшення радіуса ураження. Можливо, завдяки цьому й вдалося уразити одразу 9 гелікоптерів ворога.

Також серед варіантів того, що показали окупанти, є шрапнель ШОАБ-0.5 від авіабомби РБК-500 радянського виробництва.

ШОАБ-0.5

Наразі офіційного підтвердження наявності ракет ATACMS у Сил оборони України немає. Вести вогонь такими боєприпасами можуть західні РСЗВ HIMARS, M270, LRU та MARS II. Всі вони є в арсеналі ЗСУ.

Нагадаємо, 22 вересня журналісти писали, що питання постачання ракет ATACMS для України вирішено.

Фокус розбирався, якими ракетами вдарили по аеродромах РФ у Бердянську та Луганську.