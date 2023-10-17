MGM-140B. Що відомо про ATACMS з касетною боєголовкою й куди тепер добʼють ЗСУ (відео, карти)

OSINT-аналітики стверджують, що Україна вдарила по аеродрому в Бердянську ракетою ATACMS з касетною бойовою частиною. Вони особливо ефективні, бо містять в собі від 300 до 900 суббоєприпасів, які розстрілюються над землею, щоб збільшити радіус ураження.

Нічний удар України по російських аеродромах у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську був успішним. За даними Сил спецоперацій, уражено було одразу 9 гелікоптерів ворога. У РФ опублікували залишки суббоєприпасів, які візуально дуже схожі на M74 від боєприпасу MGM-140B. Фокус розібрався, що це за зброя, та які можливості вона надає ЗСУ.

Удар по Бердянську та Луганську – чим атакували ЗСУ

В ніч з 16 на 17 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську та Луганську завдали удар по російських аеродромах. За даними Сил спецоперацій, було уражено 9 гелікоптерів та склад боєприпасів. Операцію назвали Dragonfly. Пізніше окупанти почали публікувати фотографії суббоєприпасів, які схожі на M74. Вони є складовою частиною ракети ATACMS Block 1 та Block 1A.

Уламки, які схожі на суббоєприпаси М74

Що відомо про касетний ATACMS MGM-140B

ATACMS — це балістична ракета, яка запускається із західних реактивних систем залпового вогню: M270, HIMARS, LRU або MARS II. Всі вони є на озброєні української армії. Касетні боєприпаси ATACMS Block 1 чи Block 1A позначаються М39 та М39А1 відповідно.

Типи касетних боєприпасів ATACMS з касетною боєвою частиною

Характеристики ракет відрізняються одна від одної. M39 має:

дальність стрільби — від 25 до 165 км;

кількість суббоєприпасів — 900;

система наведення — інерційна;

кількість виготовлених ракет — 1650.

Якщо Україні передали ракети M39A1, вони ж Block 1A, то вони мають наступні характеристики:

дальність ураження — від 70 до 300 км;

кількість суббоєприпасів — 300;

система наведення – GPS та інерційна;

кількість виготовлених ракет — 650.

Завдяки зменшенню кількості суббоєприпасів дальність ураження виросла має вдвічі.

Типи касетних боєприпасів. Зліва внизу ті, які могли передати Україні

Як працюють касетні ATACMS

Особливістю балістичних ракет з касетною бойовою частиною є те, що на фінальному етапі польоту ракета починає обертатись довкола власної вісі. Відтак вистрілюються навколо суббоєприпаси М74, які збільшують радіус ураження. При цьому можна коригувати наскільки великим буде радіус ураження. Для цього встановлюється висота скиду суббоєприпасів.

Суббоєприпас M74 має сферичний осколково-фугасний заряд асиметричного виду. Він також дозволяє обертатися у повітрі до ураження цілі. М74 спрацьовує при 2400 обертах на хвилину. Таким чином сотні суббоєприпасів майже одночасно вибухають на землі.

Схематичне зображення ракети M39, й з чого складається суббоєприпас М74

На яку відстань дістане ATACMS у варіанті 300 км

Офіційно в Міноборони чи ЗСУ не підтверджували отримання ракет ATACMS. Президент Володимир Зеленський лише натякнув, що він дякує партнерам за ефективну зброю. Проте все ж якщо ЗСУ тепер мають M39A1, то радіусу ураження достатньо, щоб покрити всю територію України, включно з окупованим Кримом та Кримським мостом, бо максимальний радіус складає 300 км.