ЗСУ знищили ворожу колону танків на Лиманському напрямку: що відомо про втрати ЗС РФ (відео)

Українські бійці завдали влучних ударів по ворожій теїніці. Окупанти втратили 28 одиниць бронетехніки, зокрема й шість танків, розповіли військові.

Бійці 88-го окремого батальйону 106-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України у взаємодії з 66-ою окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго показали, як відбивали танкові атаки російських військових у період з 2 по 5 жовтня на Лимано-Куп'янському напрямку. Відео опублікували в СтратКомі ЗСУ в Telegram.

"На початку жовтня на Лимано-Куп’янському напрямку бійці 88 окремого батальйону 106-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у взаємодії з 66-ою окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго відбивали потужні танкові атаки ворога", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що "очі" Сил оборони — оператори безпілотних літальних апаратів батальйону — зафіксували епізоди боїв із ворогом.

Військові наголосили, що на протягом 2-5 жовтня знищили 28 одиниць російської бронетехніки. Зокрема, було уражено щонайменше шість ворожих танків.

Аеророзвідники показали, як виявили рух колони танків противника, після чого бійці завдали влучних ударів. В результаті російська військова техніка загорілася, а в небо здійнявся густий чорний дим. Також військові показали, як один із російських танків з'їхав з дороги в поле. Проте й по цій техніці Сили оборони завдали удару — вона спалахнула. Оператори дронів зафіксували, як із палаючого танку тікав його екіпаж.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили бойову машину піхоти Збройних сил Російської Федерації. Бронетехніку ліквідували вночі за допомогою дрона з приладом нічного бачення та системою скидання боєприпасів.

15 жовтня у пресслужбі Сил оборони півдня показали знищення російської РСЗВ "Ураган". Українські військові завдали влучного удару за допомогою безпілотника.