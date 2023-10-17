Тепер немає жодної дитини: поліція евакуювала 345 маленьких українців на Донеччині (карта)
Правоохоронці провели обов’язкову евакуацію у Донецькій області. У понад десятку прифронтових населених пунктів Бахмутського та Краматорського району зовсім не залишилось дітей.
Поліція провела успішну евакуацію усіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області. Про це 17 жовтня заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині", — повідомив чиновник.
З його слів, жодної дитини не залишилося у таких населених пунктах в Бахмутському районі:
- місто Залізне;
- селище Нью-Йорк;
- селище Північне.
Також усіх дітей успішно евакуювали з таких населених пунктів у Краматорському районі:
- селище Ямпіль;
- село Торське;
- селище Зарічне;
- село Оріхуватка;
- село Никанорівка;
- село Малинівка;
- село Тихонівка;
- село Васютинське;
- село Рай-Олександрівка.
"Дякуємо поліції Донеччини за врятовані життя", — додав Клименко.
Нагадаємо, також у вересні успішно евакуювали усіх дітей з п’яти населених пунктів на Запоріжжі. Загалом обласній владі вдалося вивезти 59 маленьких українців.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що "великою проблемою" є небажання батьків вивозити власних дітей з небезпечних територій. Як пояснювали юристи, навіть у разі оголошеної обов’язкової евакуації українці можуть відмовитися залишати свої домівки. Правники наголошували, що у разі відмови людина бере відповідальність за власне життя на себе та може бути позбавлена навіть елементарних прав.