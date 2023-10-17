Тепер немає жодної дитини: поліція евакуювала 345 маленьких українців на Донеччині (карта)

Правоохоронці провели обов’язкову евакуацію у Донецькій області. У понад десятку прифронтових населених пунктів Бахмутського та Краматорського району зовсім не залишилось дітей.

Поліція провела успішну евакуацію усіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області. Про це 17 жовтня заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині", — повідомив чиновник.

З його слів, жодної дитини не залишилося у таких населених пунктах в Бахмутському районі:

місто Залізне;

селище Нью-Йорк;

селище Північне.

Мапа Бахмутського району Донецької області Фото: Google Maps

Також усіх дітей успішно евакуювали з таких населених пунктів у Краматорському районі:

селище Ямпіль;

село Торське;

селище Зарічне;

село Оріхуватка;

село Никанорівка;

село Малинівка;

село Тихонівка;

село Васютинське;

село Рай-Олександрівка.

Мапа Краматорського району Донецької області Фото: Google Maps

"Дякуємо поліції Донеччини за врятовані життя", — додав Клименко.

Нагадаємо, також у вересні успішно евакуювали усіх дітей з п’яти населених пунктів на Запоріжжі. Загалом обласній владі вдалося вивезти 59 маленьких українців.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що "великою проблемою" є небажання батьків вивозити власних дітей з небезпечних територій. Як пояснювали юристи, навіть у разі оголошеної обов’язкової евакуації українці можуть відмовитися залишати свої домівки. Правники наголошували, що у разі відмови людина бере відповідальність за власне життя на себе та може бути позбавлена навіть елементарних прав.