Делегація Шольца в Тель-Авіві вибігла з літака і лягла на землю через тривогу (відео)

Повідомляється, що Шольц став свідком роботи ізраїльської ППО. Так, він бачив одразу два вибухи. Потім його відвезли в притулок.

Делегація канцлера Німеччини Олафа Шольца була змушена покинути літак і лягти на землю в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві через повітряну тривогу. Про це пише видання Bild.

Повідомляється, що перед вильотом літака в Каїр було оголошено повітряну тривогу. Через це всім пасажирам довелося вийти і лягти на злітну смугу для безпеки. Потім самого німецького канцлера відвезли в притулок.

За словами журналістів, Шольц став свідком роботи ізраїльської ППО. Так, він бачив одразу два вибухи.

Після цього, як пише видання, літак перевірили і тільки потім він вирушив до Каїра.

Повідомляється, що Шольц став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою тверду солідарність з Ізраїлем.

Німецька журналістка Сара Сіверт показала відео, на якому можна побачити, як делегація Шольца виходить із літака під час тривоги.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Путін разом із Китаєм "заробить" на війні Ізраїлю проти ХАМАСу. Президент Росії Путіна зустрічається з очільником КНР саме тоді, коли Джо Байден їде до Ізраїлю і направив у Середземне море два авіаносці. Обидва політики сподіваються, що війна в Ізраїлі скомпрометує США.