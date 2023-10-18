"У нас є можливості": Чорноморському флоту РФ недовго залишилося жити, — експерт (відео)

Севастопольська бухта стала для Чорноморського флоту Росії місцем, де на нього точно чекає поразка. Кремль через загрозу ударів зараз розміщує свої кораблі в районі Новоросійська.

Російській Федерації довелося виводити кораблі з традиційних і зручних місць дислокації. Україна продемонструвала можливості озброєння і провела низку успішних операцій по російському Чорноморському флоту. ВМС РФ довелося передислокувати деякі військові кораблі з Севастополя в Новоросійську бухту. Про це заявив експерт з національної безпеки Іван Варченко 17 жовтня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Севастопольська бухта замість того, щоб бути затишною, виявилася для Чорноморського флоту РФ місцем, де на нього точно чекає поразка, де на нього чекають удари українськими різними безпілотними системами, зокрема українською ракетною зброєю і безпілотниками, надводними та підводними безпілотними літальними апаратами", — зазначив Варченко.

Експерт звернув увагу, що Росія, прагнучи зберегти кораблі, зосереджує зараз свій флот у районі Новоросійської бухти.

"Ми бачимо, що вони (росіяни — ред.) уже втекли, у кращому разі на рівень Керчі готові бігти. На рівні Новоросійської бухти зосереджують свої кораблі — носії ракет "Онікс" та інших систем. Російському флоту недовго залишилося жити, ми їх все одно знищимо. У нас є можливості, ми це продемонстрували. І, найімовірніше, цей рік стане останнім для Чорноморського флоту", — вважає він.

За словами Івана Варченка, Україна з території Запорізької області має можливість бити по російських кораблях, що базуються біля узбережжя Криму та в Азовському морі.

"Ми зараз не маємо прямого доступу до Азовського моря. Їм здається, що так вони можуть сховатися. Тому, найімовірніше, вони відмовляться від цієї витівки і намагатимуться все-таки триматися ближче до російських кордонів. Туди ATACMS не дістануть, але туди дістане інша українська зброя", — вважає експерт із нацбезпеки.

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Нагадаємо, вранці 18 жовтня росЗМІ заявили про атаку БПЛА на Євпаторію і Сакський район. За даними місцевих Telegram-каналів, російська ППО намагається придушити атаку дронів. Повідомляють, що частину з них перехопили.