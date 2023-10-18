"Це потрібно": у Пентагоні розповіли, чи відправлятимуть Україні нові ракети ATACMS (відео)

За словами заступника речника відомства Сабріни Сінгх, у США не мають наміру анонсувати вміст пакетів допомоги, але вони готові консультуватися з українцями щодо того, що їм потрібно.

Представники Пентагону повідомили, що наразі анонсувати постачання додаткових далекобійних ракет ATACMS Україні не можна. Про це на брифінгу заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що не буде заздалегідь анонсувати зміст майбутніх пакетів допомоги Україні.

"Ми регулярно консультуємося з українцями щодо того, що їм потрібно. Але я не збираюся анонсувати нічого, що може бути включено в майбутні пакети", — зазначила представниця Пентагону.

Крім того, вона заявила, що українці використовують касетні боєприпаси на полі бою відповідально, відстежуючи локації снарядів.

На запитання журналіста про те, чому США встановлюють різні умови для використання касетних боєприпасів Ізраїлем і Україною, заступник прес-секретаря Пентагону наголосила, що Україна та Ізраїль ведуть дві різні війни.

"Українці відстежують використання снарядів для безпеки. Коли вони звільнятимуть, повертатимуть свою територію, це потрібно, щоб уникнути жертв серед цивільного населення від не спрацювали касетних боєприпасів", — додала Сінгх.

Нагадаємо, що США передали Україні касетні ракети ATACMS. Тепер ЗС РФ доведеться розосередити свою авіацію і відвести частину літаків на аеродроми подалі від лінії фронту.

17 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання Україною ATACMS. За його словами, надані Києву ракети вже себе показали якнайкраще.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав момент запуску ракет ATACMS. На кадрах, опублікованих головнокомандувачем ЗСУ, можна побачити пуски щонайменше трьох американських ракет.

ЗСУ завдали удару по аеродрому росіян у Бердянську за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS. Незважаючи на те, що офіційні джерела не повідомляли про постачання цих ракет, деяку їхню кількість було таємно відправлено в Україну