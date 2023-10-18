Бєлгородську та Курську області атакували БПЛА: регіони частково залишилися без світла (фото)

Водночас у Міноборони РФ відзвітували про 28 збитих українських безпілотників, частину з яких було подавлено за допомогою засобів РЕБ.

У ніч на 18 жовтня по об'єктах на території Бєлгородської та Курської областей РФ було завдано ударів за допомогою безпілотників. Пресслужба російського Міноборони повідомила, що над областями, а також в акваторії Чорного моря нібито було збито 28 БПЛА літакового типу.

Російське військове відомство звинувачує в атаці Збройні сили України.

"Черговими засобами ППО над територією Бєлгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 українських безпілотних літальних апаратів", — ідеться в повідомленні.

Про атаку написала і влада вищевказаних регіонів. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що область атакували 10 безпілотників, з них нібито вдалося збити шість за допомогою систем протиповітряної оборони, а решту було придушено засобами РЕБ.

"Сьогодні близько 5 ранку в Курському районі силами Міноборони припинено атаку українських БПЛА: збито 6 безпілотників літакового типу, 4 — придушено засобами РЕБ", — написав чиновник у Telegram.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився, що, у Бєлгородському районі системи ППО вразили шість безпілотників, у Яковлевському районі — один, а в Шебекинському міському окрузі один БПЛА був пригнічений засобами РЕБ. При цьому чиновник додав, що в Борисівському районі одному квадрокоптеру вдалося скинути вибухівку.

"У Борисівському районі на околиці села Цапівка з квадрокоптера скинуто один вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав, руйнувань немає", — пише Гладков.

Місцеві пабліки пишуть, що окрім атак безпілотників, два населені пункти — Нова Таволжанка та Архангельське потрапили під обстріл. Унаслідок атаки порушено лінію електропостачання, у будинках зникло світло.

Також було опубліковано фото уламків, які впали в Бєлгородській області після роботи ППО.

Уламки на території Бєлгородської області

Уламки на території Бєлгородської області

Раніше повідомлялося, що російські війська 18 жовтня завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули двоє людей і ще четверо дістали поранення. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в місті частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку.