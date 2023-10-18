Ракетний удар по Запоріжжю: три людини зникли безвісти, зросла кількість загиблих (фото)

У Міськраді Запоріжжя повідомили, що російські окупанти ракетою вбили двох людей. Частково зруйновано квартири у двох під'їздах багатоквартирного будинку.

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Унаслідок ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю в ніч на 18 жовтня загинуло вже двоє людей. Про це повідомив у себе в Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, поранення дістали 4 людини. Також три людини вважаються зниклими безвісти.

"Частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку", — заявив Куртєв.

Він також зазначив, що людям продовжують надавати допомогу в комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому пункті незламності.

Удар ЗС РФ по Запоріжжю

Зазначимо, що раніше в коментарі"Суспільному" голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляв про поранених і постраждалих. Удар російської ракети припав на один із поверхів багатоквартирного будинку.

"Розбираємо завали й маємо знайти ще людей. Удар припав на один із поверхів, зараз якраз там і шукаємо під завалами. Загалом постраждала майже вся будівля. На даний момент можна говорити, що це близько двох під'їздів точно", — зазначив Малашко.

За його словами, із шести ракет, випущених армією РФ по Запоріжжю, одна влучила в багатоповерхівку, інша — позаду неї, щодо інших, поки невідомо.

"Правоохоронні органи шукають, де саме це було, але звернень поки що не було", — сказав він.

Удар ЗС РФ по Запоріжжю: що відомо

Нагадаємо, що Малашко повідомив, що в ніч на 18 жовтня російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. За його словами, ЗС РФ завдали 6 ракетних ударів по території Запоріжжя в період з 01:33 до 01:48 ночі. У будівлі пошкоджено 8 квартир.