"Довготривала перспектива": Міноборони прийняло на озброєння 3 типи Leopard

Міністр оборони Рустем Умєров підписав накази щодо прийняття на озброєння Leopard 1A5, Leopard 2A5 та 2А6. Leopard 2A4, які також є в ЗСУ, у списку немає.

Міністерство оборони України прийняло на озброєння три типи танків Leopard, які надійшли на озброєння від західних партнерів. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

На озброєння української армії офіційно прийняли на озброєння три типи німецьких танків:

Leopard 1A5;

Leopard 2A5;

Leopard 2A6.

При цьому Leopard 2A4, яких передали Україні найбільше, немає. Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідні накази. Зазначається, що західні машини ефективно зарекомендували себе в боях.

Leopard 1A5 в ЗСУ Фото: АрміяInform Stridsvagn 122, він же Leopard 2A5 Leopard 2A6 Фото: скриншот

"Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", — підкреслили в Міноборони.

Окрім цього у відомстві заявили, що 1A5, 2A5 та 2A6 призначені для прориву укріплених позицій російських військ, знищення вогневих точок, техніки, живої сили ЗС РФ та швидкої організації оборонних рубежів.

Додамо, Leopard 2A5 в українській армії представлені шведською модернізацією машини під назвою Stridsvagn 122.

Нагадаємо, 13 жовтня у 47-ій бригаді ЗСУ показали тренування на танках Leopard 2A6 на одному з полігонів.

10 жовтня 21 бригада ЗСУ показала на озброєнні шведські танки Stridsvagn 122 з камуфляжем Barracuda.