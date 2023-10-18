"Не погроза": РФ патрулюватиме небо над Чорним морем літаками з "Кинджалами", — Путін (відео)

На доручення Володимира Путіна Росія починає на постійній основі патрулювання повітряного простору над Чорним морем.

Окупаційні сили Росії здійснюватимуть патрулювання над Чорним морем за допомогою літаків, що оснащені ракетами "Кинжал". Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

"На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем", — сказав він.

За словами Путіна, ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал", які мають дальність понад 1000 км.

Також диктатор заявив, що таке патрулювання над Чорним морем не є погрозою від Росії, проте країна-агресор все ж буде "здійснювати візуальний контроль за допомогою зброї".

Удари ЗСУ по російських об'єктах у Криму: деталі

Нагадаємо, 22 вересня у штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі в Криму прилетіли ракети. Удар було завдано під час проведення наради керівного складу російського флоту. У Міністерстві оборони РФ заявили про атаку крилатими ракетами та БпЛА.

Британські ЗМІ заявили, що для атаки були використані крилаті ракети Storm Shadow. Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що внаслідок удару загинули та були поранені керівники російського штабу Чорноморського флоту.

В ніч проти 13 вересня по Севастопольському морському заводу в Севастополі було завдано ракетного удару. Було уражено великий десантний корабель "Мінськ".

На тлі цього росіяни почали переміщати свої кораблі з бухти у тимчасово окупованому Севастополі.