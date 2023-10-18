Росія вивела на чергування у Чорне море 6 кораблів, — Гуменюк (інфографіка)

Очільниця пресцентру Сил оборони "Південь" попередила, що не варто забувати про можливість запуску ворогом ракет з чорноморських бухт.

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Корабельне угруповання ЧФ Росії в акваторії Чорного моря вдвічі зменшилось — до шести кораблів. Серед них ракетоносіїв немає. Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі був потужний шторм, який досягав 4-5 балів, але наразі вдвічі зменшився. Спостерігаємо, що корабельне угруповання ворога захитане таким потужним штормом і зараз воно вдвічі зменшилось. Кораблі заведені в пункти базування у Новоросійськ", — розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Водночас, як зазначають ВМС України, один ворожий корабель розміщено в Азовському морі, у Середземномор’ї — три кораблі, серед яких один є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп цього угруповання — до 8 ракет.

Інфографіка ВМС ЗСУ Фото: ВМС ВСУ

Крім того, очільниця пресцентру Сил оборони "Південь" додала, що російські окупанти через шторм також відвели на базування підводний човен.

"Тобто прямої загрози з моря нема, але пам'ятаємо, що ворог може використати ракетоносії, які перебувають у бухтах", — зауважила Гуменюк.

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Нагадаємо, вранці 18 жовтня росЗМІ заявили про атаку БПЛА на Євпаторію і Сакський район. За даними місцевих Telegram-каналів, російська ППО намагається придушити атаку дронів. Повідомляють, що частину з них перехопили.

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