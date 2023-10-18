Россия вывела на дежурство в Черное море 6 кораблей, — Гуменюк (инфографика)
Руководительница пресс-центра Сил обороны "Юг" предупредила, что не стоит забывать о возможности запуска врагом ракет из черноморских бухт.
Корабельная группировка ЧФ России в акватории Черного моря вдвое уменьшилась — до шести кораблей. Среди них ракетоносителей нет. Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ.
"В Черном море был мощный шторм, который достигал 4-5 баллов, но сейчас вдвое уменьшился. Наблюдаем, что корабельная группировка врага укачана таким мощным штормом и сейчас она вдвое уменьшилась. Корабли заведены в пункты базирования в Новороссийск", — рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
В то же время, как отмечают ВМС Украины, один вражеский корабль размещен в Азовском море, в Средиземноморье — три корабля, среди которых один является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп этой группировки — до 8 ракет.
Кроме того, руководительница пресс-центра Сил обороны "Юг" добавила, что российские оккупанты из-за шторма также отвели на базирование подводную лодку.
"То есть прямой угрозы с моря нет, но помним, что враг может использовать ракетоносители, которые находятся в бухтах", — отметила Гуменюк.Важно
Напомним, утром 18 октября росСМИ заявили об атаке БПЛА на Евпаторию и Сакский район. По данным местных Telegram-каналов, российская ПВО пытается подавить атаку дронов. Сообщают, что часть из них перехватили.
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