У супроводі розвідки РФ: поранених найманців із ПВК "Вагнер" відправляють до Білорусі, — ЦНС

За інформацією підпілля, серед тих бійців, яким потрібна була допомога лікарів, є й ті, які брали участь у бойових діях на території України.

До Білорусі почали відправляти поранених найманців із ПВК "Вагнер". Там вони повинні будуть проходити лікування. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 18 жовтня.

В українському підпіллі зазначають, що відповідною інформацією з ними поділилися колеги з Білорусі. До відомчих госпіталів силових структур їхньої країни почали прибувати бійці з розформованої ПВК "Вагнер". Йдеться про поранених російських найманців.

"Супровід пораненим надають представники розвідки ЗС РФ. Попередньо терористи отримали поранення на території України. Зауважимо, що окрім участі в агресії проти України, інструктори зі складу вже не існуючої ПВК "Вагнер", що перебували в Білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків у Сирії", — ідеться в повідомленні.

Окремо в підпіллі зазначили, що ці найманці навчають бойовиків із ліванського угруповання "Хезболли" та відбуваються тренуваннях у військових базах на території Сирії.

Основне завдання полягає в тому, щоб передати іншим бійцям свій досвід ведення бойових дій на території України. Іншими словами, йдеться про штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, а також активне застосування БПЛА з вибухівкою.

Найімовірніше їм це необхідно для ведення війни проти Ізраїлю спільно з угрупованням ХАМАС.

"Останні на початку місяця здійснили напад на Ізраїль, підготовку до нападу також здійснювали інструктори "вагнерів", — продовжили в ЦНС.

Нагадаємо, 18 жовтня в "Російському добровольчому корпусі" заявили, що до них вступають "вагнерівці" і бійці "Шторм-Z". Командир формування Денис Нікітін зазначив, що переговори йдуть із тими найманцями, які не брали участь у бойових діях на території України.