Від вибуху в лікарні Сектору Гази загинула 471 людина, — МОЗ Палестини

Зі слів урядовців Палестини, внаслідок бойових дій у Секторі Гази загинуло більш як 3 тис. людей. Крім того, більш як тисяча перебувають під завалами зруйнованих будинків.

17 жовтня стало відомо про вибух в лікарні Аль-Ахлі у Секторі Гази, внаслідок чого під завалами могли опинитись сотні людей, а в будівлі почалась пожежа. Речник МОЗ Палестини повідомив про більш як 700 постраждалих від інциденту у медзакладі. Про деталі виступу представника палестинського уряду повідомив катарський телеканал Al Jazeera.

Палестинці заявили, що в Аль-Ахлі загинула 471 особа, отримали поранення — 314 осіб, з них 28 перебувають у важкому стані. Крім того, поінформували про загальну ситуацію в регіоні.

Як стверджують представники Палестини, за час бойових дій у Секторі Гази загинуло 3576 осіб, отримали поранення — 12 тис. Також повідомляють про 1300 людей, які перебувають під завалами будинків.

Al Jazeera про події в Аль-Ахлі в Секторі Гази 17 жовтня Фото: Al Jazeera

Війна в Ізраїлі: деталі удару по лікарні Аль-Ахлі

Зазначимо, про вибух в лікарні Аль-Ахлі стало відомо близько 20 год 17 жовтня. Представники руху ХАМАС заявили у перші хвилини після інциденту, що причина вибуху — начебто цілеспрямоване влучання ракети Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Пізніше командування ЦАХАЛ заявило, що не причетне до удару по лікарні. Згідно з даними ізраїльтян, причина вибуху — падіння ракети, яку терористи ХАМАС невдало запустили по території Ізраїлю.

У мережі проаналізували траєкторію польоту ракети, записаній камерою відеоспостереження. Геолокація, а також світлини з місця подій показали, що ракета стартувала з території Сектору Гази й летіла у напрямку одного з ізраїльських міст. Крім того, командування ЦАХАЛ 18 жовтня опублікувало відео місцевості біля лікарні. Відео свідчить, що ракета упала не на лікарню, а на стоянку поруч. При чому будівлі при цьому не постраждали.

Президент США Джо Байден прокоментував інцидент у лікарні Аль-Ахлі. Політик впевнений, що Ізраїль не причетний до удару по медзакладу.

Між тим прихильники праворадикальних ісламістів ХАМАС, почувши про події в лікарні, почали мітинги на підтримку терористів. При цьому мітингарі впевнені, що ракета була запущена ЦАХАЛ і не визнають аргументів, які доводять протилежне.

Нагадуємо, агентство Bloomberg повідомило про плани влади Ізраїлю домовитись з компанією Starlink щодо доступу до супутникового зв'язку. Наразі домовленості ще немає, а власник компанії Ілон Маск зберігає мовчання. Тим часом командування ЦАХАЛ скористалось досвідом бойових дій в Україні. Зокрема, використало спеціальні металеві решітки для захисту бронемашин від атак ударних безпілотників.