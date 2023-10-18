Мінімум 150 цілей: ексдипломат розповів, скільки ракет ATACMS потрібно Україні

На думку ексдипломата Чалого, США обрали оптимальний час, щоб оголосити про надання Україні ракет ATACMS. Інформація з'явилась саме тоді, коли Путін зустрічався з Сі Цзіньпіном і говорив про свою перемогу.

У Міністерстві оборони США 18 жовтня підтвердили, що надали Україні невелику партію далекобійних ракет ATACMS. Пізніше стало відомо, що їх надали не більше 20 од. Ексдипломат та голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий прокоментував дії американського уряду. На його думку, в Криму надто багато цілей, щоб надавати таку незначну кількість ракет. Заява Чалого пролунала у ефірі "Українського радіо".

На думку Чалого, уряд США обрав найвдаліший час, щоб оголосити про надання ATACMS. Зокрема, саме зараз президент РФ Володимир Путін полетів до Китаю, щоб розповісти голові КНР Сі Цзіньпіну про свої успіхи в Україні.

"Під час розмови очільників Росії та Китаю Путін очевидно переконував свого сюзерена, що він перемагає та "розриває на шматки" всю Україну", — припустив експосол.

Тоді ж американці підтвердили, що і далі підтримуватимуть Україну. І саме у цей момент з'явились заяви щодо успішного удару ракет за 100 км від лінії фронту.

Голова кризового центру зауважив: "У Штатах якраз пауза у роботі Палати представників, тому було влучно це зроблено".

З іншого боку, Україна отримала лише 20 ракет, нагадав ексдипломат. Між тим у Криму є 150 об'єктів ЗС РФ, для знищення яких потрібно було б 500 ракет. Чалий впевнений, якщо подібна зброя піде потоком, то це допоможе збалансувати ситуацію. Стверджує, що це особливо важливо після заяви Путіна про можливість використання балістичних ракет "Кинджал".

"Путін сказав про застосування "Кинджалів" з Чорного моря, але нам потрібно не 20 таких ракет, а 500", — заявив Чалий.

Зазначимо, на карті об'єктів ЧФ РФ у Криму вказано 232 точки, пов'язаних з Чорноморським флотом та Збройними Силами РФ. Протягом більш як 600 днів Силам оборони вдалось завдати 95 ударів по анексованій території, свідчать позначки на цій карті.

ATACMS в Україні: деталі

17 жовтня близько шести ранку Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удар по авіабазах ЗС РФ за 100 км від лінії фронту. До кінця доби стало відомо, що удар, внаслідок якого знищено дев'ять російських вертольотів, могли завдати далекобійними ракетами ATACMS.

Наступного дня Пентагон офіційно підтвердив, що ATACMS вже в Україні — їх відправили таємно і у невеликій кількості. Однак попередили, що у майбутньому не анонсуватимуть подібні дії.

Поки розгортались ці події президент РФ Путін перебував у Китаї і зустрічався з Сі Цзіньпіном. За підсумками тригодинного спілкування очільник Кремля заявив, що планує укласти семирічну угоду про співпрацю з КНР. Також запевнив, що ATACMS ніяк не вплинуть на війну, у якій він начебто вже виграв.

Також Путін попередив про можливість використання літаків МіГ-31К для "патрулювання" Чорного моря. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат запевнив, що заява про МіГ-31Г та можливість використання балістичних ракет "Кинджал" спрямовані на НАТО, а не на Україну.

Нагадуємо, OSINT-розслідувач розповів про нові спроби командування ЗС РФ вберегти узбережжя Криму від дій Сил оборони України. Зокрема, для цього ворог намагається використати бойових дельфінів, який перебазував на нову військову базу. Тим часом філософ Френсіс Фукуяма зробив прогноз щодо долі України: заявив, що вона продовжить існування "як другий Ізраїль".