Росія може атакувати "Кинджалами" порти, щоб замінити Україну в зерновій угоді, — ЗСУ (відео)

У Силах оборони півдня попередили, що ЗС РФ можуть переспрямувати свої ракетні удари. Тепер у зоні ризику атак ракетами "Кинджал" буде не лише Київ, але й українські порти.

У Чорному морі нині не фіксують активність російської авіації, здатної запускати ракети типу "Кинджал". Проте у війську припускають, що Росія може переспрямувати свої удари на інші області України. Про це під час брифінгу 18 жовтня розповіла начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми зараз не спостерігаємо активності саме такої авіації в Чорному морі, хоча не виключається, що вони можуть спробувати й такі маневри, і в тому числі переорієнтувати загрози такими ракетами аеродинамічними як "Кинджал" на інші регіони", — зазначила вона.

Речниця ОК "Південь" пояснила, що російські сили можуть атакувати ракетами "Кинджал" українські порти.

"Якщо раніше ми говорили про те, що вони намагались атакувати більше столицю і це загрожувало більше безпосередньо, за їхніми параметрами, центру прийняття рішень, зараз при певній орієнтації ворога на те, щоб зайняти місце України в зерновій ініціативі, можуть опинитись під ударами й порти", — підкреслила Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про ракети "Кинджал" — з 5:55)

Нагадаємо, 17 жовтня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що ЗС РФ зберігають перевагу у повітрі, але відчувають снарядний голод на землі.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Чорне море патрулюватимуть літаки МіГ-31, озброєні ракетами "Кинджал". Він зазначив, що Росія не погрожує, але буде "здійснювати візуальний контроль за допомогою зброї".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву, припустивши, що вона була спрямована на країни НАТО. Військовий завірив, що це не змінить ситуацію для України.