Не мають іншого способу тиску: ЗС РФ намагаються приховати "снарядний голод", — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру Сил оборони півдня, єдина перевага противника сьогодні — авіація. Саме вона використовується як протидія тому, що вони не можуть зробити на суші.

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Російські окупанти відчувають на полі бою снарядний голод, тому намагаються створити ефект присутності. Зокрема, фіксується це на півдні країни. Про це розповіла начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 17 жовтня.

За її словами, противник зберігає свою перевагу в повітрі, тому використовує активно авіацію для протидії тому, що не можуть зробити на суші.

"Зокрема, ми влучно відпрацьовуємо останнім часом по їхній наземній артилерії. І 12 гармат було знищено напередодні, а за минулу бойову добу — ще шість гармат. Ці результати нашої контрбатарейної боротьби змушують ворога справді відчувати "снарядний голод", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо було зазначено, що противник також намагається підтримувати ефект своєї артилерійської присутності. Обстріли розподіляються і концентруються на певних ділянках, зокрема й на обласних центрах.

Часто використовуються противником дрони-камікадзе. ЗС РФ не дають спокою українські порти в Одеській області на кордоні з Румунією, тому терор триває.

"Тому що вони, знову ж таки, не маючи іншого способу тиску, використовують тактичну авіацію, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби або якісь інші вибухові пристрої, які скидають в акваторію Чорного моря навколо острова Зміїний, — там, де зосереджені перетину морських транспортних шляхів, і пролягає, зокрема, гуманітарний коридор, яким користується цивільне судноплавство", — продовжила Наталя Гуменюк.

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Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що в Луганській області вдарили по складу снарядів ЗС РФ. У соцмережах передавали, що до місця прильоту екстрено виїжджали медики, а місцеві сиділи тривалий час у підвалах.