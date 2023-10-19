Є загиблі, пошкоджено житлові будинки: ЗС РФ атакували Миколаївську область ракетами

У МВС України повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Їхні тіла дістали з-під завалів. Також одна людина дістала поранення.

Російські війська ввечері 18 жовтня атакували Миколаївську область ракетами. Унаслідок цього в населеному пункті у Степовській громаді було пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Про це о 22:46 повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у себе в Telegram.

За його словами, ЗС РФ завдали удару о 20:30 вечора. Спершу він заявив, що загинула одна жінка.

"О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі", — написав він.

Після цього, вже о 23:42 у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Також одна людина отримала поранення.

"Загинули двоє людей, їхні тіла деблокували рятувальники з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування, одну поранено", — ідеться в повідомленні.

У МВС також підтвердили, що внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня ЗС РФ обстріляли Запоріжжя. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі зазначив, що ракетний удар російських окупантів припав на п'ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого знищено 8 квартир.