Україна знищила репутацію Росії: Кремль і Путіна вже ніщо не врятує, — Telegraph

Британський полковник у відставці Річард Кем заявив, що ЗС РФ залишаються в дуже важкому становищі через 18 місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Удари ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах ворога в окупованих Луганську і Бердянську сильно принизили Кремль.

Президент РФ Володимир Путін намагається використати війну між Ізраїлем і терористами ХАМАСу, щоб отримати вигоду для себе. Про це написав у своїй статті для The Telegraph полковник армії Великої Британії у відставці Річард Кемп.

За його словами, очільник Кремля хоче домовитися про припинення вогню, щоб отримати репутацію миротворця і збільшити вплив Росії на Близькому Сході.

"Людина, відповідальна за пролиття величезної кількості крові по всьому світу, і особливо в Україні, тепер каже: "Зараз важливо зупинити кровопролиття", — зазначив Кемп.

Він заявив, що його втручання в конфлікт нічого не змінить. Так, репутація Росії як сильної світової держави була сильно підірвана в Україні. ЗС РФ залишаються в дуже важкому становищі через 18 місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Удари ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах ворога в окупованих Луганську і Бердянську сильно принизили Кремль.

Кемп написав, що країни Близького Сходу тепер вважають Росію "згасаючою державою". Приміром, у Сирії Володимир Путіну вже втрачає позиції, оскільки частину сил йому довелося передислокувати звідти в Україну.

Експерт зазначив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу може надати Кремлю короткочасну вигоду. Однак зараз Захід згуртовується навколо Ізраїлю, а РФ на його тлі виглядає "аутсайдером".

"Якщо вони (росіяни, — ред.) бачать у цій кризі засіб для перемоги у війні в Україні, то це нездійсненна мрія: таку міг вигадати тільки зневірений диктатор", — написав Кемп.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав три головні цілі Володимира Путіна. За його словами, глава Кремля хоче повернути собі статус "глобального гравця" і довести, що він ще може спілкуватися з "великими" людьми. Президент країни-агресора вважає, що розпочата ним війна проти України мала стати "пусковим елементом", який запустив би процес зламу теперішнього світу. Тому війна Ізраїлю проти терористів ХАМАСу грає йому на руку.