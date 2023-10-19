Удар по Криму: ракети влучили в склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ, – росЗМІ

Окупаційна влада досі стверджує, що ППО все збила й пожеж не було. Однак, за даними журналістів, внаслідок прильоту один солдат отримав поранення, а пошкодження зафіксовано на території військової частини.

18 жовтня на території тимчасово окупованого Криму відбувся вибух з вторинною детонацією. Виявилось, що під удар потрапив склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє ASTRA.

Удар прийшов по території н.п. Сахарна Головка, що знаходиться поблизу Севастополя. Одна з ракет уразила один зі складів Чорноморського флоту РФ, стверджують джерела видання. Також через обстріл один військовослужбовець отримав поранення, й була пошкоджена військова частина.

Окрім цього через загрозу ракетного удару окупанти евакуювали 350 поліцейських з будівлі МВС РФ.

Вибух в Сахарній Головці — що відомо

Вдень 18 жовтня пролунали вибухи в районі Севастополя. Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв заявив, що в районі Кара-Коби нібито збили ракету, бойова частина якої здетонувала на землі. Він також стверджував, що ніяких пошкоджень інфраструктури немає, як і пожеж.

Допис Развожаєва щодо ракетного удару в Криму

Також мешканці т.о. Криму заявили, що бачили нібито безпілотник, а перед тим від вибуху затремтіли вікна.

Сахарна Головка знаходиться поруч з Севастополем

Нагадаємо, вночі на 17 жовтня в захопленому ЗС РФ Криму також пролунали вибухи. Повідомлялося, що російська ППО збила кілька безпілотників.

Вранці 19 жовтня у Ростовській області прогриміли вибухи. Місцева влада стверджує, що спрацювала ППО.