Попит на евакуацію українців з Ізраїлю спав, але у Газі є проблеми, — посол України (відео)

За інформацією посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, через код посольства авіаквиток можна придбати за 399 євро, у той час як комерційний політ до Варшави коштуватиме 1500 євро.

З Ізраїлю вже евакуйовано близько 450 українців. Про це 19 жовтня повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Дипломат зазначив, що кількість людей, які бажають евакуюватися через посольство зменшилася, оскільки деякі українці купували авіаквитки самостійно. Своєю чергою українські дипломати зосереджуються на допомозі вразливим верствам — людям похилого, фінансово неспроможним, людям з інвалідністю.

"Завдяки допомозі спонсорів вже надано безкоштовні квитки шести громадянам України, приблизно 20 осіб з таким статусом ми зможемо за допомогою благодійників відправити найближчим часом", — підкреслив Корнійчук.

Він додав, що сьогодні ввечері, 19 жовтня, заплановано ще один, четвертий, евакуаційний рейс до Румунії і вже зареєстровано близько 80 людей, а загалом можна розраховувати на 100-150 квитків. За словами Корнійчука, евакуйованих супроводжуватимуть українські консули, а по прильоту до Румунії за необхідності їм буде надано готель або супроводження до українського кордону.

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Водночас посол звертає увагу українців, що люди, які потребують допомоги, можуть зареєструватися на сайті посольства або на "гарячій лінії" українських консульств, пояснити свої проблеми. І хоча можливості посольства обмежені, але завдяки допомозі місцевих благодійників, українського бізнесу, американського фонду "Нова Україна", з яким посольство підписало угоду, українці можуть дістатися дому.

Корнійчук зауважив, що через код посольства, тобто при реєстрації на евакуацію, авіаквитки можна придбати за 399 євро, у той час як на комерційний рейс до Варшави вони коштуватимуть 1500 євро.

Якою є ситуація у Секторі Гази?

Стосовно Сектора Гази, то евакуацію звідти своїх громадян не може поки що здійснити жодна країна.

"Стосовно Сектору Гази. В списку на евакуацію перебувають 308 людей. Цифра збільшується постійно і може наблизитися до 400. Сподіваюся, що евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах до Гази, сподіваюся, що палестинці виконають свою обіцянку та випустять іноземців", — наголосив Корнійчук.

Нагадаємо, Фокус писав, що напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що із Сектора Гази не можуть виїхати 270 українців. Їх одразу евакуюють, щойно Єгипет відкриє пункт пропуску.

Якою є кількість загиблих українців?

Крім того, посол спростував інформацію про 23 загиблих громадян України, про що раніше повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. За інформацією Корнійчука, яку посольство отримує від Міністерства внутрішніх справ країни та офісу прем’єр-міністра Ізраїлю, насправді від атаки терористичної організації ХАМАС загинули 18 українців.

"У нас підтверджена інформація про 18 загиблих, не 23 — ця інформація не відповідає дійсності… Однак ми все одно залишаємося на другому місці (за кількістю загиблих громадян. — Ред.) після американців, незважаючи на те, що не 23, а 18 — це сумна історія", — сказав Корнійчук.

Водночас дипломат повідомив, що в ніч з 17 на 18 жовтня у Секторі Гази загинула ще одна українка.

"За ніч наші активісти підтвердили загибель однієї громадянки України в Секторі Гази, її персональні дані також встановлено", — сказав Корнійчук.

Нагадуємо, Фокус повідомляв, що 14 жовтня Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що за дві години до виїзду з Сектору Гази уряд Ізраїлю скасував дозвіл на евакуацію. При цьому зазначалось, що причина скасування — відсутність гарантій безпеки. Між тим з території Гази пропонують виїхати 1 мільйону цивільних: ЦАХАЛ рекомендує перебратись на південь, щоб не потрапити під удар під час антитерористичної операції.

Крім того, Фокус інформував, що, за словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, зниклі безвісти українці, які перебували в районі бойових дій, у полон до бойовиків не потрапили, але конкретних даних про їхню долю, як і раніше, немає.

Також ми повідомляли про те, що Ізраїль закликав до евакуації понад 1 мільйон жителів Гази.