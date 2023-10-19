Припинили втручання: США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо війни в Ізраїлі

Представниця США нагадала членам Радбезу ООН, що Ізраїль має право на самозахист, повідомила пресслужба. У резолюції ідеться про гуманітарні питання, але ні словом не згадано про терористів ХАМАС, які є загрозою для ізраїльтян.

18 жовтня в ООН відбулось засідання членів Ради безпеки, на якому розглядали питання війни в Ізраїлі, яка почалась з метою знешкодження терористів ХАМАС у Секторі Гази. Пропонували оголосити "гуманітарну паузу" і примусити Армію оборони Ізраїлю припинити спецоперацію. Хоч переважна більшість членів Радбезу підтримали пропозицію, США наклали "вето". Про деталі події розповіла пресслужба організації.

У дописі пресслужби вказано, що резолюцію щодо ситуації в Ізраїлі було внесено за пропозицією представника Бразилії — країни, яка нараз головує у радбезі ООН. З 15 членів Радбезу 12 підтримали резолюцію. Натомість США проголосували "проти", а Росія та Велика Британія — утримались. Єдиний голос "проти", озвучений країною з п'ятірки постійних членів Радбезу, накладає "вето" на резолюцію, вказує пресслужба.

Зміст резолюції — заклик почати "гуманітарну паузу", яка дала б можливість надати гуманітарну допомогу у Секторі Гази.

Пресслужба навела аргументи "за" і "проти", озвучені учасниками засідання.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що в рішенні ООН жодним словом не згадали право Ізраїлю на самозахист. Між тим право на самозахист гарантоване статтею 51 Статуту. Нагадала, що США проводить перемовини з країнами, дотичними до подій у західній Азії, і нагадує про потребу захистити цивільних людей. З її слів, потрібно не лише голосувати в ООН, а проводити "пряму дипломатію", щоб було менше жертв.

"Резолюції важливі. Але дії, які ми вживаємо, повинні ґрунтуватися на фактах на місці та підтримувати пряму дипломатію, яка може врятувати життя".

З думкою Томас-Грінфілд погодилась представниця Великої Британії Барбара Вудворд. Однак вона не голосувала проти, а утрималась.

Між тим представник Росії Василь Небензя під час обговорення питання вносив дві правки в резолюцію, але їх відхилили. Зміст правок — повне припинення вогню Ізраїлем і покладання відповідальність за усі події в Секторі Гази лише на цю країну.

Представник України ООН Сергій Кислиця відреагував у Twitter на виступ Небензі. Зазначив, що виступи російського представника щодо гуманітарних питань є знущанням з українського народу.

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, 18 жовтня ЗМІ повідомили, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила підготовку до наземної операції зі знешкодження терористів у Секторі Гази. При цьому зазначається, що ізраїльтяни вивчили досвід війни в Україні, і з цією метою почали переобладнання своїх бронемашин. Зокрема, витратили певний час, щоб захистити їх від ударів з повітря.

Відзначається, що президент РФ Володимир Путін планує використати ситуацію у Ізраїлі. З одного боку, очікує посилити свій вплив у світі, з іншого — разом з Китаєм намагається скомпрометувати можливості США з врегулювання в західній Азії.

Тим часом Ізраїль відвідав президент США Джо Байден. Американський політик планував провести "жорстку розмову" з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та командирами ЦАХАЛ, стверджували ЗМІ.

Нагадуємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 19 жовтня розповів про ситуацію у Секторі Гази. З його слів, там стає все складніше, до того ж стало відомо про загибель українки. Напередодні посол Ізраїлю в Україні заявив, що від дій терористів ХАМАС під час нападу 7 жовтня загинуло 23 громадян України.