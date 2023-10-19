Атаки на Крим: командування ЧФ РФ переховує кораблі після ракетних ударів ЗСУ

Кораблі ЧФ Росії можуть бути переведені на причали, розташовані на відстані близько тисячі кілометрів від кордонів України. Однак ті, які там не помістять і лишаться в Криму, будуть досяжні для української зброї.

Російська влада намагається приховати кораблі ЧФ, які можуть потрапити під удари ракет Сил оборони України. У зв'язку з цим низку кораблів переведено якомога далі від окупованого півострова. Між тим ті морські судна, які вивести не встигли, знаходяться в межах досяжності трьох видів української зброї. Про деталі ситуації в Крим ідеться на порталі "24 канал".

У статті на порталі наводяться заяви низки українських посадовців з силових та оборонних структур, а також експертів. Спікери розглянули ситуацію в Криму з різних точок зору. Зокрема, розповіли, чим саме ЗСУ можуть дістати до портів ЧФ РФ та де саме за межами півострова вирішили сховати російські військові кораблі.

Наразі російське командування, відзначивши можливості Сил оборони, відвели кораблі ЧФ РФ до порту в Новоросійську, пояснив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Саме тут пришвартували фрегати (2 од.), дизельні підводні човни (3 од.), великі десантні кораблі (5 од.), кілька малих ракетних кораблів, розповів представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"П’ять з 13 великих кораблів виведено з ладу, два з них знищено повністю. Можемо стверджувати, що один підводний човен не підлягає відновленню після атаки", — нагадав морський офіцер про втрати ЧФ РФ протягом 600 днів війни.

Однак є певні проблеми, відзначив військовий експерт Андрій Риженко — замала кількість причалів для усіх суден, які потребують захисту. Тому, прогнозує, можуть почати використовувати порти в окупованій росіянами Абхазії.

Також Риженко зазначив, що далеко не усі кораблі ЧФ РФ можна перевести в інші російські порти — там для них немає місця. Тому на ті, які лишились в Криму, можуть очікувати наступні загрози:

ракетні берегові комплекси "Гарпун" (дальність — від 90 до 300 км);

ракети Storm Shadow (дальність до 300 км);

повітряні дрони і морські безпілотники (дістають до Криму, як засвідчує розповідь голови СБУ Василя Малюка).

Зазначимо, у мережі можна відшукати інформацію про портові спроможності Абхазії. Зокрема, там є три порти — Сухумський, Очамчирський, Піцундський, та три портопункти — Новий Афон, Гудаута, Гагра. Тим часом як на східному узбережжі Чорного моря РФ має сім портів різного розміру: Анапа, Геленджик, Новоросійськ, Сочі, Тамань, Тупсе. Відстань до України — до 1 тис. км.

Порти, якуди РФ може відвестии флот з Криму Фото: Google Maps

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, під час повітряної тривоги 18 жовтня у Севастополі місто опинилось під ударом безпілотників, пояснила місцева окупаційна адміністрація. Запевнили, що усі дрони збили. Однак у мережі опублікували світлину з димом над можливим місцем влучання. При цьому вказується, що місцевість — село Сахарна Головка, де розташовано одну з військових частин ЗС РФ.

Між тим російська влада намагається якось захистити військові кораблі, які залишились в Криму. Для цього планують використати тренованих дельфінів — про це розповів OSINT-розслідувач, вивчивши супутникові світлини запасної військової бази ЧФ РФ.

Тим часом українська розвідка вирішила нагадати про долю командувача ЧФ адмірала Віктора Соколова. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов пояснив, що достеменно не відома доля адмірала, який міг потрапити під удар по штабу флоту в Севастополі 22 вересня. Як мінімум, точно ясно, що він має проблеми зі здоров'ям.

Нагадуємо, 17 жовтня стало відомо про влучання Сил оборони по аеродромах ЗС РФ за 100 від лінії фронту. В результаті вдалось знищити близько дев'яти вертольотів, ідеться у звіті Генштабу ЗСУ. Після цього в Міністерстві оборони США заявили, що Україні надано ракети ATACMS, які здатні вразити ціль якраз на вказаній відстані.