"Із застосуванням реактивних бомбометів": у Криму прогриміли вибухи, — соцмережі

За даними місцевих каналів, влада заявляла про навчання Чорноморського флоту, проте на сьогодні подібних заходів не було анонсовано.

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У четвер, 19 жовтня, в центрі тимчасово окупованого Севастополя було чути звуки реактивних бомбометів. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

За даними джерела, звуки пролунали близько 06:56.

"Останніми днями російська влада заявляла про навчання Чорноморського флоту із застосуванням реактивних бомбометів. Однак призначена РФ влада Севастополя не анонсувала подібних навчань у четвер", — додають у джерелі.

Крім того, звуки підтвердили і в місцевому Telegram-каналі "Кримський вітер".

У коментарях Севастопольських каналів місцеві жителі також поскаржилися на звуки вибухів.

Коментарі місцевих жителів

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня в захопленому ЗС РФ Криму також прогриміли вибухи. Повідомлялося, що російська ППО збила кілька безпілотників.

Вночі на 18 жовтня в Криму також було неспокійно. Жителів Євпаторії розбудив сильний вибух. У соцмережах інформували про атаку БПЛА.

Унаслідок останніх ударів по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму ЗС РФ втратили близько сотні солдатів і понад сотню було поранено. Зокрема, під час атаки по БДК "Мінськ" безповоротні втрати становили 62 окупанти, а внаслідок удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули 34 офіцери.