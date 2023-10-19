"С применением реактивных бомбометов": в Крыму прогремели взрывы, — соцсети

По данным местных каналов, власти заявляли об учениях Черноморского флота, однако на сегодня подобные мероприятия не были анонсированы.

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В четверг, 19 октября, в центре временно оккупированного Севастополя были слышны звуки реактивных бомбометов. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

По данным источника, звуки прозвучали около 06:56.

"В последние дни российские власти заявляли об учениях Черноморского флота с применением реактивных бомбометов. Однако назначенные РФ власти Севастополя не анонсировали подобных учений в четверг", — добавляют в источнике.

Кроме того, звуки подтвердили и в местном Telegram-канале "Крымский ветер".

В комментариях Севастопольских каналов местные жители также пожаловались на звуки взрывов.

Комментарии местных жителей

Напомним, в ночь на 17 октября в захваченном ВС РФ Крыму также прогремели взрывы. Сообщалось, что российская ПВО сбила несколько беспилотников.

Ночью на 18 октября в Крыму также было неспокойно. Жителей Евпатории разбудил сильный взрыв. В соцсетях информировали об атаке БПЛА.

В результате последних ударов по объектам на территории временно оккупированного Крыма ВС РФ потеряли около сотни солдат и более сотни были ранены. В частности, при атаке по БДК "Минск" безвозвратные потери составили 62 оккупанта, а в результате удара по зданию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера.