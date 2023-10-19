Підтверджує геолокація: OSINT-аналітики показали новий плацдарм ЗСУ на Херсонщині (карти)

Командування ЗС РФ активно обстрілює місцевість за 6 км на схід від Олешок на лівобережжі Херсонщини, свідчать кадри, вивчені розслідувачами. При цьому військкори розповідають, що саме там ЗСУ вдалось полонити російського офіцера.

19 жовтня аналітики інституту вивчення війни (ISW) визнали, що ЗСУ можуть мати новий плацдарм на лівому березі Дніпра неподалік від Олешок. OSINT-розслідувачі проаналізували відео російських військкорів і стверджують, що бої дійсно ведуться на лівобережжі. Крім того, у своїх повідомленнях росіяни стверджують, що бійці Сил оборони зуміли взяти в полон офіцера ЗС РФ. Про деталі ситуації на Херсонщини ідеться на порталі "Важные истории".

У статті посилаються на геолокацію відео, опублікованих військкорами РФ 18 жовтня. Змогли з'ясувати дві точки, де відбувався бій — біля залізничного мосту на річці Верхня Конка та на околиці села Пойма. Відстань до плацдарму ЗСУ під Олешками — близько 6 км.

Місцевість на схід від Олешок на Херсонщині Фото: Google Maps Фото: DeepState

На кадрах, знятих біля Конки, видно фрагмент залізничного мосту, який проходить над водою. Ширина русла у даній точці — близько 46 метрів. За 1 км позаду — зруйнований у перші дні війни Антонівський залізничний міст, довжиною 500 м.

Міст через Верхню Конку Фото: Скриншот Міст через Верхню Конку на Google maps Фото: Google Maps

За 2 км попереду — околиці селищ Пойма та Піщанівки. Через населені пункти прямує дорога, яка з'єднує Олешки та Нову Каховку і йде над самим берегом Дніпра.

Околиці селищ Пойма та Піщанівка на Херсонщині Фото: Twitter / 99Dominik_

Тим часом у дописі 18 жовтня один з військкорів РФ зазначив, що перед атакою на Херсонщині ССО ЗСУ захопили у полон російського офіцера. Командування планує кидати на плацдарм, як у "м'ясорубку", підрозділи "Шторм" ЗС РФ. Інший військкор 19 жовтня вказав, що росіяни намагаються зупинити просування Сил оборони за допомогою ракет "Іскандер".

Події на Херсонщині: дописи військкорів РФ Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ за 18 жовтня вказано, що російське командування почало обстрілювати населений пункт Піщанівку. Офіційних повідомлень щодо нового плацдарму на лівому березі Дніпра не було.

Контрнаступ на Херсонщині: деталі

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін заявив, що ЗСУ, на його думку, почали контрнаступальні дії на лівобережжі Херсонщини. При цьому в одній з попередніх заяв він повідомив, що вже переміг у війні й чекає запрошення до мирних перемовин з боку України.

Між тим на сьогодні інформацію про події на Херсонщині підтверджуються лише російською стороною. Повідомляють, що б'ють по місцевості біля Піщанівки керованими авіабомбами. Водночас територію правобережжя обстрілюють снарядами, заповненими не вибухівкою, а агітаційними листівками, розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадуємо, з 10 по 16 жовтня тривали спроби підрозділів ЗС РФ штурмувати місто Авдіївку на північний захід від Донецька. ЗСУ спинили спроби ворога просунутись вперед, при цьому вдалось знешкодити бригаду живої сили й майже сотню одиниць бронетехніки.