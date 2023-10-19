"Паперу не пожаліли": ЗС РФ вдарили по Херсонщині снарядом з несподіваним вмістом (фото)
Російське військо запустило снаряд, який мав передати послання українським бійцям. Голова ОВА Олександр Прокудін продемонстрував "ударне" повідомлення, в якому ворог навіть побажав українцям "успіху".
19 жовтня російські окупанти випустили по правобережній частині Херсонської області снаряд з несподіваним наповненням. Замість боєприпасів довкола розсипалися ворожі агітки. Деталями поділився голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
З його слів, удар був спрямований на свідомість українських бійців. У посланні від ворога йшлося, що ЗСУ воюють за інтереси США і мають зробити "правильний вибір". Таким, на думку загарбників, є "возз’єднання з братнім народом" та спільна боротьба проти "фашизму". Як приклад для наслідування автори "агітпрому" згадали "дідів та прадідів".
"От як ще пояснити фашистам, що вони і є фашистами?! Що ж, паперу не пожаліли. Для розпалювання багаття згодиться", — написав Прокудін.
Очільник Херсонської ОВА зазначив, що це звернення від окупантів було більш грамотно написане. Він припустив, що невдовзі росіяни зможуть опанувати українську мову.
Нагадаємо, 18 жовтня російські пропагандисти заявили, що Сили оборони зайшли на лівобережну частину Херсонської області. У країні-агресорці припустили, що наступ може бути покликаний відвернути увагу ЗС РФ від інших частин фронту.
19 жовтня Генштаб ЗСУ у своєму зведенні натякнув на просування захисників на нині захопленому лівобережжі.