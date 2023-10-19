"Паперу не пожаліли": ЗС РФ вдарили по Херсонщині снарядом з несподіваним вмістом (фото)

Російське військо запустило снаряд, який мав передати послання українським бійцям. Голова ОВА Олександр Прокудін продемонстрував "ударне" повідомлення, в якому ворог навіть побажав українцям "успіху".

19 жовтня російські окупанти випустили по правобережній частині Херсонської області снаряд з несподіваним наповненням. Замість боєприпасів довкола розсипалися ворожі агітки. Деталями поділився голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З його слів, удар був спрямований на свідомість українських бійців. У посланні від ворога йшлося, що ЗСУ воюють за інтереси США і мають зробити "правильний вибір". Таким, на думку загарбників, є "возз’єднання з братнім народом" та спільна боротьба проти "фашизму". Як приклад для наслідування автори "агітпрому" згадали "дідів та прадідів".

"От як ще пояснити фашистам, що вони і є фашистами?! Що ж, паперу не пожаліли. Для розпалювання багаття згодиться", — написав Прокудін.

Очільник Херсонської ОВА зазначив, що це звернення від окупантів було більш грамотно написане. Він припустив, що невдовзі росіяни зможуть опанувати українську мову.

Агітка зі снаряду ЗС РФ Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Нагадаємо, 18 жовтня російські пропагандисти заявили, що Сили оборони зайшли на лівобережну частину Херсонської області. У країні-агресорці припустили, що наступ може бути покликаний відвернути увагу ЗС РФ від інших частин фронту.

19 жовтня Генштаб ЗСУ у своєму зведенні натякнув на просування захисників на нині захопленому лівобережжі.