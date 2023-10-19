69% людей у світі вважають, що їхні уряди мають підтримувати Україну, — опитування (інфографіка)

За даними соціологів, найвищий рівень підтримки України засвідчили жителі Португалії, Швеції, Австралії, Великобританії і Канади.

Результати опитування, проведеного консалтинговою компанією GlobeScan, підтвердили, що майже 70% респондентів у 30 країнах світу вважають за необхідне, аби їхні уряди підтримували Україну у боротьбі з російською навалою. Про це повідомляє GlobeScan на власному сайті.

Результати зафіксували, що в середньому 29% опитаних у країнах-респондентах "повністю згодні" з тим, що їхні уряди повинні підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, і ще 40% "скоріше згодні" з цим. Лише 11% залишилися "категорично не згодними" і 20% "скоріше не згодними".

Інфографіка GlobeScan

"Це справді вражаючі результати! Опитування GlobeScan показало, що російські наративи програють по всьому світу, незважаючи на величезні вкладені кошти і зусилля. Солідарність мешканців таких різних країн з Україною надихає і дає українцям сили для продовження боротьби за свободу та незалежність", — підкреслив Петро Бурковський, виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Хто підтримує Україну найбільше?

У США, країні, що надає найбільшу військову допомогу Україні, 70% респондентів хочуть, щоб їхній уряд підтримував Україну. У Німеччині, яка вважається одним з ключових постачальників військової допомоги, 66% опитаних підтримують Україну.

Найбільше підтримують Україну жителі:

Португалії — 86%;

Швеції — 81%;

Австралії — 80%;

Великої Британії — 79%;

Канади — 78%.

"Загалом мешканці країн Європи та Північної Америки, які було включено до опитування, зазвичай найбільше підтримують Україну, тоді як жителі Латинської Америки висловлюють найменшу підтримку", — зазначили соціологи.

Інфографіка GlobeScan

Найменше бажають підтримувати Україну Мексика (46%), Колумбія (51%), Індонезія (54%), Саудівська Аравія (55%) та Перу (55%).

"Світова громадська думка продовжує залишатися на боці України. Переважна більшість людей в Африці, Австралії, Бразилії, Європі, Японії та Північній Америці хочуть, щоб їхні уряди підтримали Україну, яка бореться за свою свободу проти злочинного вторгнення Росії", — резюмував генеральний директор GlobeScan Кріс Коултер.

Як проводилося опитування?

Протягом липня — серпня 2023 року було опитано майже 30 000 осіб у 30 країнах і регіонах. Приблизно 1000 осіб у кожній країні взяли участь у глобальному дослідженні, в якому їх запитували про ставлення, думки та поведінку щодо низки важливих питань і викликів, які стоять перед світом.

Компанія GlobeScan — що відомо

Це глобальна консалтингова компанія, яка займається аналізом та консультуванням, опікується питаннями сталого розвитку, зміни поведінки та довіри. Співпрацює з провідними підприємствами, неурядовими та урядовими організаціями, має більш ніж 35-річний досвід аналізу даних з глобальною мережею експертів і здатністю залучати будь-яку зацікавлену сторону.

Заснована в 1987 році, має офіси в Кейптауні, Гонконгу, Хайдарабаді, Лондоні, Парижі, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Сингапурі і Торонто.

Є сертифікованою корпорацією B та учасником Глобального договору ООН, а також корпоративним членом ESOMAR — некомерційної організації, яка пропагує цінність ринкових, соціальних досліджень, досліджень громадської думки та аналізу даних.

Нагадаємо, Фокус розмістив 13 вересня опитування незалежного "Левада-центру", яке повідомляло, що більшість громадян Росії мають переконання, що вони проживають у "великій" країні. Водночас, ставлення до США, Європейського союзу та України серед російських громадян залишається негативним.

Крім того, Фокус повідомляв, що соціологічне дослідження центру Разумкова показало: вільно розмовляють англійською трохи більш як 1% українців, а майже половина громадян зовсім не знають мови туманного Альбіону.

Також центр Разумкова з'ясовував, як українці ставляться до технологій ШІ. Більшість громадян України не користуються інструментами штучного інтелекту і лише приблизно уявляють, навіщо вони потрібні.