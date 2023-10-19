США хочуть відправити Ізраїлю 155-мм боєприпаси, які призначалися Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, йдеться про тисячі артилерійських снарядів, які Штати зберігають на території Ізраїлю. Однак доступ до них поки що мають лише американські військові.

Міноборони США планує відправити Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, які призначалися Україні. Йдеться про снаряди із запасів американської армії. Про це пише видання Axios із посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, що ЦАХАЛ провів первинну оцінку своїх термінових потреб у зброї і передав її Пентагону. Так, ЦАХАЛ і Міноборони Ізраїлю заявили Сполученим Штатам, що їм терміново потрібні артилерійські боєприпаси для підготовки до наземного вторгнення в сектор газу і можливої ескалації з боку "Хезболли". США погодилися, а тому передадуть артилерійські снаряди Ізраїлю найближчими тижнями.

Видання пише, що у США припускають, що передача цих снарядів ЦАХАЛу не матиме негайного впливу на обороноздатність України.

Журналісти зазначили, що боєприпаси армії США, які призначалися Україні, вже зберігаються на території Ізраїлю, однак доступ до місць зберігання мають тільки американські військові. Ізраїль може почати їх використовувати в дуже короткі терміни.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Ізраїлю анонсував наземний наступ ЦАХАЛ. Найближчим часом ізраїльські війська зайдуть на територію Сектора Газа. Глава Міноборони Йоав Галант попередив підлеглих, що "наказ прийде".

Також нагадаємо, що ізраїльський політик звинуватив РФ у підтримці ХАМАС. Голова однієї з фракцій ізраїльської правлячої партії Амір Вейтман на одному з головних пропагандистських ресурсів Путіна — Russia Today заявив, що Росія заплатить за те, що робить.