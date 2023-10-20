Після удару ATACMS: окупанти виводять вертольоти з аеропорту в Бердянську (фото)

За даними українських військових, унаслідок ударів по окупованих аеродромах у Бердянську та Луганську було знищено дев'ять російських вертольотів.

Росіяни вивели кілька своїх вертольотів з аеропорту в тимчасово окупованому Бердянську, після того, як по ньому вдарили ракети ATACMS. Про це написав OSINT-розслідувач Brady Africk у соціальній мережі X 19 жовтня.

На підтвердження своїх слів аналітик опублікував супутникові знімки. Він зазначив, то російських вертольотів в аеропорту стало менше.

"Нові знімки окупованого Росією аеропорту Бердянська показують, що російські сили вивели з цього місця кілька гелікоптерів після нещодавнього удару України за допомогою поставлених США систем ATACMS", — йдеться в публікації.

Удар ATACMS по Бердянську: що відомо

Нагадаємо, 17 жовтня в Центрі стратегічних комунікацій Збройних Сил України заявили, що Сили оборони України вночі завдали ударів по вертольотах Збройних сил Росії та обладнанню аеродромів на окупованих територіях.

Пізніше в Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення дев'яти вертольотів ЗС РФ під час ракетних ударів по захоплених аеродромах в окупованих Бердянську і Луганську.

Видання The Washington Post із посиланням на українського військового чиновника повідомило, що для ураження російських гелікоптерів у Луганську та Бердянську українські військові використовували надані США ракети великої дальності ATACMS.

OSINT-аналітики підтвердили, що уламки ракети, знайдені в Бердянську після атаки на місцевий аеродром, який захопили окупанти, належать ракеті ATACMS.