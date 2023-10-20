Передав привіт командирам: Путін приїхав у штаб ЗС РФ у Ростові-на-Дону (відео)

Російського президента особисто зустрів начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який і доповів про ситуацію на фронті.

Російський президент Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де йому доповіли про перебіг так званої "СВО". Про це повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков у коментарі російському виданню ТАСС.

"Повертаючись із Пермі, президент Путін заїхав до Ростова, де відвідав штаб Збройних сил РФ", — сказав він.

За словами Пєскова, про ситуацію на фронті Путіну доповів начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

"Відбулися й інші бесіди з представниками вищого керівництва Міноборони", — додав Пєсков.

Як видно на опублікованих кадрах, Путін прилетів до Ростова-на-Дону вже затемна. З літака він пересів у машину, на якій, імовірно, і дістався до штабу.

Як ідеться в джерелі, виходячи зі штабу і на прощання потискаючи руку Герасимову, Путін попросив передати привіт бійцям.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни оцінили наслідки зустрічі Путіна і Цзіньпіна. У Пекіні глава Кремля заявив про своє бажання поглибити російсько-китайські економічні та політичні зв'язки, але не оголосив про будь-які практичні зміни.