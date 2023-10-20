Уразить США: КНР могла розробити нову міжконтинентальну балістичну ракету, — Пентагон

У звіті для Конгресу йдеться про те, що нова ракета не матиме ядерної боєголовки, але зможе уразити материкову частину США та Гаваї.

Американська армія стурбована тим, що Народно-визвольна армія Китаю може розробити й поставити на озброєння нову міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомляє The War Zone.

Китайці можуть отримати нову ракету, яка зможе досягнути не тільки материкової частини США, але й Гаваїв і Аляски. Проте зазначається, що ракета постачатиметься без ядерної боєголовки. КНР могли створити нову ракету, щоб утримувати цілі в Сполучених Штатах в зоні удару. Також це має стримувати американців від ймовірної ядерної помсти.

"З часом китайці розширилися, включивши балістичні ракети середньої і малої дальності і їхні звичайні сили. І зараз ми бачимо, що вони продовжують йти цим шляхом, і ми бачимо можливу зацікавленість у розробці звичайної МБР", — заявив один з представників Пентагону під час пресбрифінгу.

Пентагон підкреслив, що НВАК може створювати звичайну міжконтинентальну балістичну ракету. Про це йдеться в щорічному звіті для Конгресу про розвиток китайської оборони та безпеки.

Також за оцінкою американських військових, Китай має щонайменше 500 ядерних боєголовок, за рік вони створили 100 ядерних боєголовок. До 2035 року їхня кількість може сягнути 1500 одиниць. Військові зазначили, що китайці створюють більше ядерного озброєння, ніж оцінювалось раніше.

Окрім цього Народно-визвольна армія Китаю має низку вдосконалених ядерних міжконтинентальних балістичних ракет на різних стадіях розробки та впровадження, зокрема DF-5C, яка має боєголовку потужністю у кілька мегатонн.

Нагадаємо, 19 жовтня у Міноборони США заявили, що КНР збільшили арсенал ядерних ракет на 100 одиниць.

18 жовтня у ЗМІ написали, що Китай пропонує свою модель світового порядку.