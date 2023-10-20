Програма "мінімум": український експерт пояснив, чому для ЗС РФ так важливо взяти Авдіївку

Авдіївка для російських військ є своєрідними воротами для виходу до кордонів Донецької області, зазначив Петро Черник. Для Кремля важливо окупувати всю територію регіону, щоб потім заявити про закінчення так званої "СВО".

Росія, розпочавши так звану "спеціальну військову операцію", не досягла її стратегічного завдання — ліквідація української держави, тож тепер окупанти хочуть виконати програму "мінімум" і вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Для реалізації цього надважливого стратегічного завдання в політичному контексті, російським військам необхідно зайняти Авдіївку. Про це 20 жовтня в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

На думку аналітика, Авдіївка є своєрідними воротами виходу російських військ на оперативний простір Донецької області. Ймовірно, наказ про взяття за будь-яку ціну цього населеного пункту віддав сам президент РФ Володимир Путін, тож російське командування не зважає на втрати і відправляє в штурми нові й нові сили.

Черник у зв'язку з цим зазначив, що окупанти попри колосальні втрати під Авдіївкою, на жаль, мають можливість задіяти резерви. Зокрема, про це говорить заявлений Москвою мобілізаційний ресурс — від півтора до трьох мільйонів солдатів.

"Після останніх колосальних втрат під Авдіївкою, на жаль, у росіян є можливість відновитися. Так, на їхніх складах ще можуть бути десь 10 тисяч одиниць танків та іншої бронетехніки. Можливо, що колись дійде справа і до Т-34. Не забуваємо, що вони ще декларують мобілізаційний ресурс: від півтора до трьох мільйонів", — сказав експерт.

За його словами, командування ЗС РФ найімовірніше не відмовиться від тактики "м'ясних штурмів", яка вже мала місце під час захоплення Бахмута. З огляду на це українським захисникам вкрай необхідно утримувати позиції на Авдіївському напрямку.

Щодо політичного аспекту, то Черник наголосив, що для Путіна в його передвиборчих перегонах украй важливо заробити політичні очки, і повна окупація Донбасу може якраз їх надати.

"Тут може початися сатанинська гра. Вони умовно виходять на кордони Донецької та Луганської областей і кажуть на весь світ — "СВО закінчено, а українці закінчують війну де хочуть". І, на жаль, у світі може знайтися достатня кількість політичних сил, які можуть почати тиснути на Україну. Тому нам насправді стратегічно важливо утримувати Авдіївку, і не дати Путіну реалізувати такий сценарій", — підсумував Черник.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович 19 жовтня розповів, що Збройні сили РФ у районі Авдіївки не отримали досягнень. За його словами, з урахуванням втрат, яких зазнав противник у живій силі та техніці, можна говорити про провал наступу ЗС РФ.