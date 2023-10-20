У Харківській області чоловіка відправили до в'язниці через "небажання брати зброю в руки"

44-річний засуджений пройшов медкомісію, після чого йому вручили нову повістку в ТЦК. Чоловік, намагаючись уникнути мобілізації, деякий час переховувався на дачі у знайомого.

У Харківській області жителя звільненого міста Балаклія засудили до 3-х років в'язниці за ухилення від призову. Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області 20 жовтня.

За інформацією слідства, 44-річний чоловік пройшов військово-лікарську комісію і його визнали придатним до проходження військової служби в ЗСУ. У лютому 2023 року він отримав повістку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), після чого мав вирушити до військової частини. Цього так і не сталося.

"Однак чоловік вирішив не прийти і переховувався у свого знайомого на дачі. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що не готовий брати зброю до рук і націлювати на іншу людину", — ідеться в повідомленні.

Відповідно до частини 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Наразі 44-річного чоловіка засуджено на 3 роки позбавлення волі і наразі триває строк на подання апеляційного оскарження.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що в Молдові затримали 11 "ухилянтів", які намагалися втекти з України і незаконно перетнули кордон. Одного з українців підозрюють у тому, що він провів своїх співвітчизників через молдовський кордон. За даними прикордонної поліції, організатори схеми мали отримати понад 40 000 євро.