Штрикнули тричі: у Києві військовослужбовця поранили ножем, нападник невідомий, — поліція

Напад на військовослужбовця стався затемна — про подію повідомили о 22 год. Поліцейські сподіваються виявити нападників, проглядаючи записи камер відеоспостереження.

ГУ Національної поліції у місті Києві повідомило про напад на військового, який стався у центрі столиці увечері 19 жовтня. Чоловіка виявили посеред вулиці і доправили до лікарні. Нападників поки що не відшукали. Про деталі події розповіла пресслужба Нацполіції на сторінці Facebook.

У дописі вказано, що подія сталась неподалік від Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна на вулиці Назарівській. Близько 22 год. 19 жовтня поліцейські отримали повідомлення про виявлення пораненого військовослужбовця посеред історичного центру Києва.

Місце нападу на військового у Києві Фото: Google maps

Прибувши на місце, патруль виявив чоловіка з трьома ножовими пораненнями. Громадянина доправили до лікарні, ідеться у пояснення пресслужби.

Деталей щодо особи постраждалого не повідомляють — на сьогодні не відомо ні його ім'я, ні звання чи рід військ, ні причина, через яку його вдарили ножем.

Подія в Києві: деталі

Поліцейські провели попереднє розслідування на місці нападу, вказала пресслужба. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що чоловік перебував на території ботанічного саду, коли на нього напала група невідомих. Невідомі завдали три удари ножем і втекли.

Наразі слідство продовжується: проглядають записи з камер спостережень, опитують свідків. ГУ Нацполіції Києва звертається до громадян, які щось знають про подію у столицю — просять зателефонувати на 102 або в чергову частину Шевченківського району (044) 486-03-06.

Зазначимо, у одному з київських пабліків відшукались світлини з можливого місця подій. Деталі не видно, але у кадр потрапили двоє правоохоронців, які перебувають на місці злочину, обтягнутого стрічкою. Точно не відомо, чи світлина знята під Ботанічним садом.

Подія у Києві Фото: dtp.kiev.ua

Пресслужба повідомила, що за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу — умисне тяжке ушкодження. Винуватці, коли їх відшукають та притягнуть до відповідальності, можуть опинитись у в'язниці на термін до восьми років.

Нагадуємо, 18 жовтня поліція Києва повідомила про відкриття кримінального провадження через побиття дитини у дитячому садку. Вказується, що батьки звинувачують виховательку з закладу у Голосіївському районі столиці. Того ж дня стався ще один інцидент — адвокат потрапив у ДТП, під час якого збив дитину. Пресслужба поліції розповіла, що фігурант утік з місця злочину, залишивши 12-річного постраждалого на асфальті.