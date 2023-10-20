Ще більше ППО: Німеччина оголосила про черговий пакет допомоги Україні

Зенітні комплекси Gepard, які надає Україні ФРН, здатні знищити повітряну ціль на висоті 3 км та на відстані 4 км. Крім того, ЗСУ отримають партію розвідувальних безпілотників для стеження за діями ЗС РФ.

20 жовтня в Міністерстві оборони Німеччини повідомили про виділення чергового пакету допомоги Україні. В пакет увійшли додаткові самохідні зенітні комплекси Gepard, які допомагатимуть ЗСУ збивати російські ракети і дрони під час нічних атак. Деталі нового пакету вказані на сайті відомства.

Уряд ФРН прийняв рішення про надання Україну пакету військової підтримки, який складається з більш як 60 позицій. У списку, крім зенітних комплексів — розвідувальні безпілотники двох різних типів, танкові тягачі для порятунку бронетехніки з поля бою, мостові укладачі і майже чотири тисячі димових снарядів.

На сайті Бундесверу також вказано, що на військову допомогу Україні у 2023 році виділено 5,4 млрд євро, що удвічі більше за допомогу у 2022 році (2 млрд євро). У майбутньому планують витратити більш як 10 млрд євро.

Військова допомога Україні: деталі

Вміст пакета військової допомоги ФРН від 20 жовтня:

самохідні зенітні установки GEPARD — 3 шт. (раніше надали 46 шт.). Установка призначена для збивання повітряних цілей на висоті до 3 км та на відстані до 4 км. Темп вогню — 550 пострілів за хвилину;

розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun — 20 шт. (раніше — 80 шт.);

розвідувальні безпілотники БПЛА Vector — 20 шт. (раніше — 104 шт.);

мостоукладач BEAVER — 1 шт. (раніше — 12 шт.);

танкові тягачі HX81 — 3 шт. (раніше — 64 шт.);

танкові причепи — 3 шт. (раніше — 59 шт.);

машини для прикордонників — 13 шт. (раніше — 211 шт.);

димові/освітлювальні патрони калібру 155 мм — 3 872 шт. (раніше — 17 тис. шт.).

Зазначимо, 18 жовтня стало відомо про партію далекобійних ракет ATACMS, які уряд США виділив Україні. Згідно з повідомленнями ЗМІ, у першій партії було 20 ракет. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив упевненість, що надалі подібні пакети будуть надходити регулярно.

Між тим військовий експерт Олександр Мусієнко розповів про керовані авіабомби GLSDB, які до нового року мають отримати бійці ЗСУ. З його слів, авіабомби можна використовувати у якості дронів — вони здатні влетіти у вікно кімнати, у якій, наприклад, відбувається нарада командування ЗС РФ.

Нагадуємо, 20 жовтня бійці ЗСУ показали кадри знищенні російської техніки під Авдіївкою. Спершу спецпризначенці опублікували кадри влучання по шести бронемашинам: били FPV-дронами, ПТРК Javelin та мінометами. Пізніше воїни з 59 бригади розмістили відео удару по вогнеметній системі "Солнцепьок" ЗС РФ: до неї дістали "крафтовим" безпілотником.