Від 18 до 60 років: мобілізувати можуть усіх, придатних до військової служби, — ЗСУ

За словами представника ЗСУ Володимира Фітьо, у пріоритеті на мобілізацію фахівці з досвідом — танкісти, штурмовики, піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних апаратів, медичний персонал і водії.

Згідно з чинним законодавством України мобілізувати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, пояснив керівник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Як зауважив експерт, якщо військовозобов'язаний має право на відтермінування, він має надати документ, що підтверджує це право, до ТЦК.

Крім того, людина, стан здоров'я якої не дає змоги їй нести військову службу, також має надати до ТЦК висновок військово-лікувальної комісії.

"Якщо чоловік фігурує у військовому реєстрі як призовник, але приховує інформацію про своє захворювання від ТЦК і СП, вони не можуть бути поінформовані про те, що він не придатний до служби", — наголосив Фітьо.

Ті ж, хто готовий виконати свій обов'язок, зобов'язані оновити свої облікові дані.

При цьому керівник служби наголосив, що існують періоди, під час яких призовники, котрі мають відстрочку як студенти, можуть бути мобілізовані:

після закінчення коледжу і перед вступом до вишу;

після закінчення бакалаврату і перед вступом до магістратури;

після закінчення вишу і перед вступом до аспірантури;

перед вступом до докторантури.

Фітьо звернув увагу, що в пріоритеті призову до армії — фахівці з досвідом. Йдеться про танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних апаратів, медичний персонал і водіїв. Водночас важливо зазначити, що громадян України можуть мобілізувати не тільки на передову, а й для служби в штабі.

Мобілізація в Україні — останні новини

Громадяни України віком 18-27 років підлягають призову на строкову військову службу, але через повномасштабне вторгнення російських військ вона не проводиться. Основні категорії чоловіків, які підлягають мобілізації, перелічено в законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", водночас поповнити лави ЗСУ можуть і особи, молодші за 27 років.

З 1 листопада виїхати з України зможуть визначені законодавством категорії військовозобов'язаних. При цьому ті чоловіки, які виїхали, супроводжуючи осіб, зазначених у переліку згідно із законом, зобов'язані повернутися в країну не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.

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Також Фокус роз'яснив, які види повісток і хто може їх вручати на вулицях і в громадських місцях.

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