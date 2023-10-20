"По Авдіївці — просто жах": окупанти скаржаться, що ЗСУ "викосили" всю техніку і особовий склад

Російські вояки говорять, що їхні генерали хотіли зробити Путіну подарунок і захопити місто, але подарунок не вийшов, а морги Донецька вже просто не приймають 200-тих, бо немає місць.

Штурм Авдіївки на Донеччині для росіян щоразу закінчується шаленими втратами як техніки, так і особового складу. Бійці ЗС РФ вже настільки налякані, що бояться іти на штурми, оскільки знають, що їхні шанси вижити — майже нульові. Про це пише російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

"По Авдіївці жах. Важко передати словами, що відбувається на Авдіївському напрямку, але там реальний жах. Кілька днів тому були перші масштабні спроби взяти Авдіївський терікон, але вони були невдалими. Вчора була нова спроба прориву і знову великі втрати", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що офіцери, які працюють при штабі ЗС РФ в Ростові, розповідають, що вже не можуть порахувати загиблих через бажання російських генералів вислужитися перед Путіним.

"Генерали знали, що приїде Путін, і вирішили зробити йому подарунок. Адже ми з 14-го року ведемо бої за Авдіївку. Намагалися взяти терикон, щоб перекрити постачання, але, на жаль, подарунка не вийшло. Дуже багато загиблих. Навіть не можемо порахувати", — розповідає один із офіцерів.

Він додає, що в Донецьку, поранених та загиблих у лікарнях та моргах більше не приймають — просто нікуди, а російська армія лише за останній день штурмів втратила 40 одиниць бронетехніки.

"Вже навіть у мережі є кадри, як одна БТР штовхає іншу, і в результаті втрачаємо обидві. Якийсь ідіотизм – хлопців просто як у тирі розстріляли. І готують новий штурм. Командири насилу тримають ситуацію під контролем, адже всі розуміють, що шанси вижити невеликі. Дронами типу FPV просто викосили техніку і тут. Прилітає швидко, пробиває броню, якийсь жах", — каже безпосередній учасник боїв за Авдіївку.

Нагадаємо, що бійці Сил оборони під Авдіївкою знищили вогневу систему "Солнцепек" вартістю близько 15 млн дол. Спочатку сталосявлучання FPV-дрона, а потім здетонували термобаричні боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що за словами OSINT-аналітика Раду Хоссу, "Ефект Авдіївки" помітно позначиться на всіх аспектах поля бою. А російський фронт може впасти ще швидше, ніж очікується.