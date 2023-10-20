"Воюють добре, техніки вистачає": ЗС РФ змінили тактику штурмів під Куп'янськом (відео)

Російські окупанти тепер кидають на Лимано-Куп’янський напрям не колони техніки, а малі штурмові групи. У ЗСУ наголосили, що мають справу з добре підготовленими ворожими бійцями, але ті не мають успіху.

ЗС РФ змінили тактику наступу на Лимано-Куп’янському напрямі. Тепер російські окупанти намагаються просуватись не колонами, а невеликими штурмовими групами. Про це в ефірі "Свобода Live" 20 жовтня розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко.

"Вони тепер діють не стільки технікою, скільки малими групами, як це було на Бахмуті, застосовуючи тактику ПВК "Вагнер". Вони лізуть, але ми про їхні плани знали заздалегідь, тому наша бригада, не чекаючи, поки вони накопичать ще більше сили, провела контрнаступальні штурмові дії, відбила пару позицій, взяла купу трофеїв — купу техніки й полонених, тобто досить успішно", — проінформував він.

Зі слів речника, ЗС РФ відновили свої наступальні дії 14 жовтня. Найбільше ворог "тисне" на нещодавно деокуповані села Новоєгорівка та Надія у Луганській області.

Села Надія та Новоєгорівка на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Село Надія на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Назаренко завірив, що попри усі зусилля ворогу не вдається просуватись. Натомість ЗС РФ залишають на полі бою велику кількість своєї техніки, зокрема танків Т-90.

"Нам навіть дивно, бо ми не знали, що стільки Т-90 в них може бути на одному напрямку. Але вже ці Т-90 стоять згорілі в полях і посадках", — зазначив військовий.

Він розповів, що обстріли на Лимано-Куп’янському напрямі не припиняються: окупанти атакують захисників з артилерії та авіації, а також постійно скидають керовані авіабомби.

"Стримуємо ворога, поки в них шансів жодних немає", — заявив Назаренко.

Водночас речник підтвердив, що у російських штурмах беруть участь найбільш підготовлені військові.

"У них на передових позиціях в окопах сидять переважно не дуже навчені люди, на самому нулі — або "Шторм-Z", або новомобілізовані. А от вже далі, там є професійна кадрова армія, і сказати, що росіяни не вміють воювати, жодним чином не можна", — підкреслив він.

Пресофіцер пояснив, що ЗС РФ кидають на штурми під Куп’янськом повітряно-десантні війська, з якими мати справу на фронті "неприємно".

"Воюють вони добре, як книжка пише, техніки вистачає", — додав Назаренко.

Коментар Євгена Назаренка (про тактику ЗС РФ на Лимано-Куп'янському напрямі — з 17:47)

Нагадаємо, речник штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що Сили оборони контролюють панівні висоти та ключові позиції під Куп’янськом. З його слів, захисники не віддали ворогу "жодного сантиметра землі" на цьому напрямі.

Британська розвідка зазначала, що російські окупанти прагнуть просунутись на захід до річки Оскіл та створити "буферну зону" навколо Луганської області. У Великій Британії низько оцінили шанси ворога на прорив.