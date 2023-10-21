ЗСУ знищили російську САУ "Нона", яку росіяни намагалися заховати (відео)

Воїни окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ знайшли ворожу САУ за допомогою дрона "Лелека-100". Одразу після цього оператор дрона передав координати і скоригував роботу українських гармат.

Українські військові знищили самохідну артилерійську установку "Нона" ЗС РФ, яку окупанти намагалися заховати в посадці. Про це повідомили на Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗС РФ.

Повідомляється, що український розвідувальний БПЛА "Лелека-100" 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ виявив ворожу САУ. Її росіяни хотіли заховати в одній із посадок на одній із найгарячіших ділянок фронту.

"Одразу після цього оператор дрона передав координати та коригував роботу гармат. Артилерія дружнього підрозділу точним ударом знищила ворожу техніку", — йдеться в повідомленні.

Також було опубліковано відео знищення ворожої техніки.

Що таке САУ "Нона"

Ще радянська 120-мм дивізійно-полкова авіадесантна САУ. Розроблена на базі шасі плаваючого гусеничного бронетранспортера БТР-Д. Призначена для придушення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, броньованих цілей, вогневих засобів і пунктів управління.

Нагадаємо, що пресофіцер 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко заявив, що ЗС РФ змінили тактику штурмів під Куп'янськом. Так, Російські окупанти тепер кидають на Лимано-Куп'янський напрямок не колони техніки, а малі штурмові групи. У ЗСУ зазначили, що мають справу з добре підготовленими ворожими бійцями, але ті не мають успіху.

Також повідомлялося, що представник 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь заявив, що ЗС РФ зазнають втрат, але щодня штурмують Авдіївський терикон. Російські війська щодня кидають нових бійців на терикон під Авдіївкою, який їм не вдається взяти під контроль. У ЗСУ розповіли, чим завершуються спроби наступу ворога.